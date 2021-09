La Justicia paraliza la retirada de la cruz del Ribalta de Castelló

La retirada de la cruz del Parque Ribalta se paraliza una vez más. La magistrada del juzgado Contencioso-Administrativo número dos de Castellón ha estimado las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Abogados Cristianos y ha ordenado la suspensión de la ejecutividad del Decreto 2021-5229, de fecha 26 de julio de 2021, de la concejal de Memoria Democrática por el que se acordó ordenar la retirada del monumento a los Caídos en el Parque Ribalta. En la práctica, la resolución de la jueza implica una nueva paralización del proceso y la cruz no se podrá retirar hasta que no se dicte una sentencia firme por el mismo tribunal. La decisión de la magistrada no supone la interrupción del proceso administrativo.

El Ayuntamiento ordenó a finales del pasado mes de julio la retirada de la Cruz del parque Ribalta con la firma de la resolución por parte de la concejala de Memoria Democrática, Verònica Ruiz. Un decreto que establecía la supresión del monumento a los caídos, en base al informe emitido desde la Dirección General de Calidad Democrática .

«Una alcaldesa que se obceca de semejante manera en eliminar una simple cruz es una alcaldesa que debería dimitir porque no gobierna para todos y porque sólo pretende imponer una ideología basada en el odio» Polonia Castellanos - Presidenta de Abogados Cristianos

Abogados Cristianos solicitó entonces «medidas cautelarísimas» ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo y el tribunal ha frenado ahora el proceso. «Una alcaldesa (Amparo Marco) que se obceca de semejante manera en eliminar una simple cruz, dispuesta además a malgastar el dinero de los ciudadanos, es una alcaldesa que debería dimitir porque no gobierna para todos y porque sólo pretende imponer una ideología basada en el odio», apuntó Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos nada más conocer la decisión judicial.

"Desde la Asociación de Abogados Cristianos somos conscientes de que además utiliza y ha utilizado la Cruz como pantalla de humo", añade Castellanos que avisa que "si insiste en perseguir la Cruz y a los Cristo, no sólo interpondremos acciones legales para proteger la Cruz, sino que iniciaremos también acciones legales para todos aquellos casos que pretendan tapar con la excusa de la Cruz".