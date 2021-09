Los ciudadanos y agentes policiales ejemplares de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha celebrado este miércoles el Día de la Policía Local, en un acto presidido por la alcaldesa, Amparo Marco, que ha tenido lugar en las dependencias de Tetuán 14. La alcaldesa ha aprovechado el día de San Miguel, patrón del cuerpo de seguridad local, para agradecer “la dedicación, entrega y vocación de servicio público de la Policía Local, siempre y especialmente en momentos de dificultades como los que estamos viviendo, derivados de la pandemia”. Asimismo, ha reconocido “el esfuerzo” de los agentes “para hacer de Castelló una ciudad segura”.

El concejal de Seguridad Pública y Emergencias, David Donate, por su parte, también ha querido destacar en este día, “todo el trabajo realizado por los y las agentes de la Policía Local para velar por el cumplimiento de las restricciones sanitarias y por contribuir a hacer frente a la pandemia con su profesionalidad”.

Homenaje

Durante el acto del Día de la Policía Local se ha reconocido la labor de más de 60 agentes, otros cargos policiales y ciudadanos/as. Así, se han entregado condecoraciones con la Cruz a la constancia policial a los y las policías que han cumplido entre 20 y 40 años de servicio al personal del Cuerpo de la Policía Local de Castelló. También se han propuesto distinciones al mérito policial, que serán elevadas al pleno para su remisión a la Agencia Valenciana de Seguridad Pública y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat. En este sentido, se propone la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo a L. S. B. y L. C. R., por su intervención durante una agresión ocurrida en febrero; y la Felicitación Pública a M. Ll. M. y M. B. C., por su asistencia durante el parto a una mujer embarazada.

En la categoría de Ciudadanía del Año, la mención pública ha correspondido a S. B. G. Y D. R. N. por la intervención llevada a cabo en julio en la que tuvieron que practicar una RCP a una persona que estaba en la calle; y a L. R. L., alumna del IES Miquel Peris, por ayudar a detectar y garantizar la seguridad de otro alumno. En las categorías especiales, el Reconocimiento Personal ha sido para D. C. O., subinspector de la Unidad Administrativa y Servicios Especiales de la Policía Local de Avilés, por su colaboración en una investigación; y el reconocimiento especial por jubilación al inspector F. C. C., a la oficial T. P. H. y a los agentes Á. E. G., R. G. S., E. A. F., F. M. G, y V. B. A.