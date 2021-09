Marco apela al consenso para mantener las calles a ilustres en Castelló

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, apeló ayer al consenso de todos los grupos políticos, con representación en el consistorio, con el fin de mantener los nombres de las calles dedicadas a determinadas personas que «han hecho mucho por la ciudad porque vivir en una época no te hace de un régimen determinado», y no sacarlas del Catálogo de Vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura elaborado por la Conselleria de Calidad Democrática. «Se trata de un tema de ciudad y no es justo mezclar determinadas cuestiones», remarcó la primera edila.

Así lo explicó la máxima representante municipal, quien confirmó que el Ayuntamiento alegará a esta catalogación , con el fin de mantener la nomenclatura de personajes ilustres, entre los que se encuentran el de Segarra Ribés, creador del Pregó, o el doctor Clará, fundador del Hospital Provincial. «Uno no tiene la culpa de haber vivido en una época determinada», destacó Marco tras afirmar que ya ha encargado al cronista oficial de la ciudad un informe al respecto de estos nombres y que utilizará para alegar ante la administración autonómica. Con respecto al documento que debe realizar el Grup Recerca, Marco desconocía si ya se ha encomendado.

La polémica sobre la retirada de estos nombres de personajes ilustres surgió la pasada semana a raíz de una publicación de Mediterráneo sobre los 21 vestigios del franquismo en Castelló que, según la Conselleria de Calidad Democrática, debía retirar el consistorio de la capital de la Plana. Entre estos se encuentran los viales dedicados al doctor Clará y Segarra Ribés, pero también a Luis Revest, quien fue cronista de Castelló y bibliotecario provincial; Sánchez Gozalbo, que fue presidente del Ateneo, el Colegio de Médicos, el Casino o la Caja de Ahorros; o los que fueran alcaldes Traver Tomás y Carlos Fabra Andrés.

Los comercios de las calles afectadas de Castelló se oponen al cambio para evitar el papeleo y la mayoría de vecinos, también.

Retirada de la cruz

Marco mostró ayer su «respeto total a la Justicia» después de que el TSJCV haya paralizado la retirada de la cruz del Ribalta tras dictar las cautelares que habían solicitado la asociación Abogados Cristianos. «Se tiene que cumplir la ley y cualquier otra cosa es prevaricación», afirmó la alcaldesa de Castelló a este respecto.