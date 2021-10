La ubicación de la feria de Tots Sants aún está en el aire en Castelló

La ubicación de la feria de atracciones por Tots Sants sigue en el aire en Castelló. Ni el Ayuntamiento de la capital ha tomado todavía una decisión sobre el terreno donde se levantarán los más de 80 espacios de ocio ni los feriantes conocen todavía el lugar exacto a pesar de que queda un mes escaso para la apertura del recinto. El objetivo de la asociación es abrir del viernes 29 de octubre al domingo 28 de noviembre, tal y como afirmó ayer mismo el presidente de la Asociación de Feriantes, Antonio García, a este diario.

Relacionadas Polémica por la feria de atracciones de Castelló

Por el momento, el departamento de Ingeniería del Ayuntamiento capitalino todavía está analizando el estado en el que se encuentra el sistema eléctrico del recinto que ahora es de gestión municipal y antes era responsabilidad de Refeyme. Tal y como ya dijo el portavoz del equipo de gobierno, el mal estado que presentaba esta instalación ha obligado al consistorio a revisarla de forma minuciosa y ha realizar un informe que todavía no está finalizado, por lo que aún no ha podido confirmar que la feria vaya a instalarse junto al mercado del lunes, como ha sucedido en los últimos años. «La voluntad del Ayuntamiento es que la feria se lleve a cabo», afirmaron fuentes municipales al periódico Mediterráneo, quienes destacaron que se estudiarían otras ubicaciones en el caso de que la feria, por motivos de seguridad en la instalación eléctrica, no pudiera abrir junto al mercado del lunes.

Medidas de seguridad

Garcia, quien confió en que el consistorio les convoque a una reunión en los próximos días para explicarles la decisión sobre su ubicación definitiva para abrir por Tots Sants, explicó que la feria contará con todas las medidas de seguridad necesarias para velar por la protección de los castellonenses con motivo del covid.

De esta forma, cada atracción contará con una zona de entrada y otra de salida diferenciadas y gel hidroalcohólico para los usuarios, que deberán llevar puesta la mascarilla. Para García, es necesario que el Ayuntamiento se postule lo antes posible sobre la ubicación. La Asociación de Feriantes se inclina por el recinto de toda la vida ya que este está vallado y cuenta con los servicios necesarios. De lo contrario, habría que habilitar otro lugar para la tradicional feria.