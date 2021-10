Castelló licita este mes la retirada de la cruz y la reforma del Ribalta

«La Generalitat valenciana ya ha dado el visto bueno y ha autorizado el proyecto, por lo que podemos aprobar el expediente de contratación», detalló el portavoz y también concejal de Urbanismo.

Además, López explicó que el Ayuntamiento de Castelló acordó ayer personarse en el contencioso administrativo que ha presentado la Asociación Abogados Cristianos en contra del acuerdo de retirar la cruz y en cumplimiento con el decreto de la Conselleria de Memoria Democrática. Sin embargo, el proceso judicial no está solamente protagonizado por esta entidad que se opone a que el consistorio quite este símbolo que la administración autonómica considera como franquista, si no que también está implicado Vox.

La formación de Santiago Abascal en Castelló presentó otro recurso en el mismo sentido que Abogados Cristianos que, tal y como anunciaron ayer desde el partido conservador, el Juzgado ha admitido a trámite. En este sentido, fuentes de Vox explicaron que la cruz del parque Ribalta, una vez despojada de su simbología franquista originaria, «ha quedado como un monumento religioso que no contraviene las disposiciones legales sobre memoria histórica».

¿Y las calles?

La retirada de la cruz del Ribalta no es la única patata caliente que el consistorio tiene sobre la mesa en relación a los vestigios franquistas en Castelló. La inclusión en el catálogo elaborado por la Conselleria de Memoria Democrática de algunos personajes que dan nombres a calles de la ciudad ha levantado ampollas entre los defensores y detractores de estos, como es el caso de los viales dedicados al creador del Pregó o a uno de los fundadores del Hospital Provincial.

A este respecto, el portavoz municipal afirmó ayer que el consistorio está a la espera del informe que solicitó al cronista de la ciudad, si bien ya dispone del que ha realizado el Grup Recerca de la Memòria Histórica. A este respecto, el periódico Mediterráneo ya adelantó esta semana que el cronista salva de retirar los nombres del propio Segarra Ribés, el doctor Clará y Lluís Revest.

En cuanto el Ayuntamiento de Castelló tenga los dos documentos, el municipio tiene previsto alegar al Catálogo de los Vestigios Franquistas de la Conselleria de Calidad Democrática.