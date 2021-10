Ciudadanos agudiza más su crisis interna y se desmorona en Castellón

Ciudadanos Castellón vive sus horas más bajas en la provincia, donde su crisis interna se recrudece. La formación naranja se desmorona debido a las discrepancias entre sus líderes, que ayer volvieron a la palestra en la reunión que mantuvo el comité provincial con el secretario de organización nacional, Borja González. Ni tan siquiera la presencia del líder nacional cercano a Arrimadas, que llegó a Castelló para poner orden en el partido, evitó el encontronazo entre el que fuera portavoz municipal hasta hace unas semanas, Alejandro Marín-Buck, y la coordinadora provincial, Cristina Fernández, que revivieron su enfrentamiento de las pasadas elecciones municipales cuando la segunda, junto con sus afines, optó por el candidato Jesús Merino, mientras que Marín-Buck recibió el apoyo de Sandra Julià, actualmente fuera del partido. Un comentario del exconcejal de la capital sobre un partidario de Fernández levantó ampollas en la de Benicàssim, que se sintió aludida de forma indirecta.

"En el caso de detectarse descoordinación en el comité provincial habrá que corregirla" Borja González - Secretario nacional de organización de Ciudadanos

A González, pese a que aseguró que el partido quiere trasladar el protagonismo de Ciudadanos a las bases y anunció un plan de acción detallado de los comités, no le pasó inadvertida la situación del partido naranja en la provincia y aseguró que en el caso de detectarse «descoordinación en el comité provincial habrá que corregirlo». De hecho, este periódico ha podido saber que la formación no descarta cambios en el seno de la agrupación provincial este mismo año ya que Madrid y el entorno de Arrimadas es completamente consciente de la situación por la que atraviesa el partido en la provincia y no dudará en tomar decisiones para intentar enderezarlo. Hay que recordar que Ciudadanos está prácticamente desaparecido a nivel nacional, de capa caída en Cataluña e incluso gran número de encuestas lo dejan fuera de las instituciones en varias comunidades autónomas.

Vista esta situación en la provincia de Castellón, Borja González apeló a la «unión y la valentía de los miembros de Ciudadanos para remar todos juntos en la misma dirección».