Desalojan el Oktoberfest Castelló tras una avalancha de jóvenes

El CEO de Music is The Answer, compañía que organiza el acontecimiento, Javi Sánchez, ha explicado que el lunes por la tarde abrieron con total normalidad, como había sucedido el pasado fin de semana sin problemas, pero que, a partir de las 21.30 horas empezaron a llegar chavales muy jóvenes al recinto. "Hubo un bloqueo en la puerta por la gente que había y se reforzó la seguridad, pero la afluencia era incontrolada, así que llamamos a la Policía y nos dijeron que si no había reyertas no podían hacer nada, pero la gente seguía accediendo y suspendimos el evento porque no se podía garantizar la seguridad ni de los asistentes ni de los trabajadores.

"Suspendimos el evento porque no se podía garantizar la seguridad ni de los asistentes ni de los trabajadores" Javier Sánchez - CEO de la compañía que organiza el acontecimiento

Entonces volvimos a llamar a la Policía", ha detallado Sánchez. "Fue una auténtica locura, un sufrimiento porque hubo avalancha por toda la gente que se coló", ha indicado.

Según el concejal de Seguridad Pública y Emergencias, David Donate, se actuó como medida de prevención ante el gran volumen de personas reunidas en el Oktoberfest, y después de que desde la organización se requiriera la presencia de Policía Local y de Policía Nacional al no poder gestionar tal cantidad de gente tras detectar que se estaban agolpando personas en los accesos e intentaban entrar por el vallado, rebasando el aforo permitido.

La programación

Según la programación del Oktoberfest, la actividad está previsto que se retome en la tarde del jueves 14 con Generación Z y el viernes con Jarana. Cerrarán la cita, el próximo sábado 16, Kasparov, Resilientes, Patxi Ojana y, de nuevo, el Showman del Serrucho, como colofón a la variada programación para disfrute de todos los públicos.

De todos modos, para garantizar la total seguridad del evento, desde la organización ya han avanzado que tienen previsto hablar con la Policía Nacional para coordinar un dispositivo que permita garantizar la total seguridad del evento.