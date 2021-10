Marco apuesta por un Castelló «con calidad de vida y sostenible»

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, defendió ayer la candidatura de la capital de la Plana como Ciudad Europea Innovadora Emergente 2021, un reconocimiento que otorga la Comisión Europea a ciudades que destacan por sus prácticas urbanas innovadoras en beneficio de la ciudadanía y la mejora de su calidad de vida. Castelló compite contra otras siete localidades en la categoría dirigida a ciudades de entre 50.000 y 249.999 habitantes y fue elegida semifinalista junto a Braga (Portugal), Cascais (Portugal), Haarlem (Holanda), Leeuwigsburg (Holanda), Ludwigsburg (Alemania), Trondheim (Noruega) y Vantaa (Finlandia).

Marco destacó, en su intervención ante los miembros del jurado, el trabajo que desde el Ayuntamiento de Castelló se viene realizando en los últimos años para identificar y planificar proyectos innovadores que generen nuevas oportunidades y mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. «Ahora, Castelló es una de las ciudades europeas, y la única española, que opta a ser Ciudad Europea Innovadora Emergente, todo un espaldarazo a la trayectoria y a la apuesta de este gobierno municipal por situar la innovación en el eje central de las políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía», manifestó.

Los tres ejes

La candidatura de Castelló parte del claim Castelló 2050, an innovative city for all people to live in y se desarrolla en tres ejes que son los que guían la visión transformadora de la ciudad: Innovación Social, Innovación Sostenible e Innovación Tecnológica.

En el eje de Innovación Social, destacan las políticas y acciones dirigidas a transformar Castelló en una ciudad inclusiva y amigable, creando espacios y condiciones óptimas para una alta calidad de vida. En Innovación Sostenible recogen los proyectos para hacer de Castelló una ciudad más verde y comprometida con el medio ambiente promoviendo la eficiencia de los recursos y la transición hacia una economía baja en carbono y, finalmente, en el eje de Innovación Tecnológica, apuntó los avances para hacer de Castelló una ciudad inteligente que utiliza la tecnología para mejorar servicios públicos y la calidad de vida.

Castelló ya ha sido reconocida anteriormente con distinciones como el Premio a la Ciudad de la Ciencia y la Innovación, el premio Innovagloc 2020 concedido por la FEMP, así como por la elección de Castelló para integrarse en la Red de Ciudades Inteligentes.