Carrasco: «El PP es el reflejo de los castellonenses y tenemos equipo e ideas para gobernar»

--El pasado viernes fue reelegida presidenta local del PP local. ¿Por qué se volvió a presentar y con qué objetivos?

--Porque pienso que Castellón es la mejor ciudad donde vivir y tiene mucho potencial. Y porque no me gusta cómo se están haciendo las cosas desde el gobierno municipal. Soy una persona luchadora y comprometida. Soy de las que se moja con las ideas y nunca tiro la toalla cuando creo que el objetivo es justo. Y a la vista de la situación política que se vive ahora mismo en esta ciudad, creo que puedo aportar todo el trabajo personal y el de mi equipo al servicio de los castellonenses. Mi objetivo es ofrecer una alternativa. Estoy aquí para decirles que si no les gusta lo que ahora mismo tienen, hay alternativa, el PP. Hay ideas y proyecto, equipo e ilusión para darle la vuelta a la parálisis en la que ahora está sumida la ciudad.

--¿Cuáles serán las acciones fundamentales a desarrollar como presidenta local desde ahora y hasta las elecciones?

--Mi acción política va en dos direcciones. La primera, ser el escudo que frene las nefastas políticas que están practicando los tres partidos de izquierda que gobiernan Castellón. Estamos ante un gobierno que no escucha, que no atiende, que no pisa la calle. Son un gobierno dividido y enfrentado, que no se habla entre sí. Y que prioriza sus intereses partidistas a los de los castellonenses. La falta de entendimiento la pagan los castellonenses. El PP va a estar enfrente de las decisiones que PSOE, Compromís y Podemos tomen de espaldas a la ciudadanía. La segunda va en dirección a seguir construyendo un partido fuerte, unido y plural que represente las necesidades y demandas de la mayoría de los vecinos. El PP es el partido que más se parece a Castellón. Tenemos experiencia en la gestión, proyecto, ideas, ilusión y equipo. Estamos preparados.

--¿Qué estrategia y líneas generales va a seguir para que el PP vuelva a ostentar la alcaldía de la capital? ¿En qué se va a diferenciar de las iniciativas que ha liderado hasta ahora?

--No hay un antes y un después. Nuestro ideario es liberal, de centro y reformista. Ese es nuestro marco de actuación. El proyecto del PP para los castellonenses es claro y transparente. No hay ni trampa ni cartón. Acabamos de presentar el Plan de Acción para la ciudad de Castellón 2021-2023, que es ni más ni menos que nuestra hoja de ruta para estos dos años. Defensa de la libertad y fin de la politización de la vida social de la ciudad; bajada de impuestos; un plan de recuperación económica; apuesta por la participación ciudadana; potenciación del turismo y el deporte como dinamizadores de la ciudad; apuesta por la libertad educativa para que sean los padres los que elijan; apuesta por mejorar la sanidad, que ha sufrido un deterioro sin precedentes; y la seguridad, ya que han subido los delitos en la capital un 30%… Son nuestras líneas rojas que vamos a defender frente a la acción que ahora impulsa PSOE, Compromís y Podemos en Castellón. Por supuesto, son medidas que nos comprometemos a llevar a cabo si los castellonenses nos dan su confianza.

--Las encuestas que tienen hoy en día, ¿cuántos ediles les dan?

--Las encuestas son solo una foto fija en un momento determinado. Es cierto que los últimos sondeos muestran un aumento del apoyo de los castellonenses a nuestras siglas, que nos elevarían al gobierno municipal. Optimismo sí, pero también prudencia y humildad, y sobre todo a seguir dejándonos la piel por Castellón.

--¿Cómo valoraría un posible pacto con Vox?

--Tiempo por venir futuro. Mi proyecto va a máximos. Creo que es el que abarca el espectro más amplio de cara a la ciudadanía. En él caben todas las personas de centro derecha e incluso los desencantados de la izquierda más moderada, los que han visto cómo el PSOE en el que confiaron no tiene nada que ver con el partido de Sánchez. Las urnas y los resultados, cuando llegue el momento, marcarán el camino.

--¿Qué perfiles va a tener en cuenta a la hora de configurar la lista electoral para concurrir a las próximas elecciones? ¿Quién será su mano derecha?

--Acabamos de renovar la estructura del Partido Popular en la ciudad de Castellón. Mi partido es el reflejo de los castellonenses. Tenemos personas de todos los ámbitos sociales, económicos, culturales… personas que están dispuestas a trabajar y sumar por un proyecto que es sólido y de gobierno. La lista será el reflejo de Castellón, porque nuestra vocación es de gobierno y de servicio público. Pero este es un proyecto que no va de nombres, sino de ideas y trabajo. Es la suma de todos. Mi mano derecha es mi secretario general, Sergio Toledo. Aposté desde el principio por la renovación.

--¿Cómo ve usted a la ciudad en la actualidad?

--Pues lamentablemente, muy mejorable. La ciudad levanta la persiana cada día por el talento y la valentía de los castellonenses, y los servicios municipales se prestan por la inercia que le imprimen los 1.200 funcionarios del Ayuntamiento, profesionales que hacen su trabajo, pero falta liderazgo y apoyo del gobierno municipal. Amparo Marco últimamente está siendo más socialista que alcaldesa. Si pisaba poco la calle, ahora está muy poco en la ciudad. Y así es imposible saber lo que necesitan los castellonenses. Las decisiones se toman tarde y mal. El centro se muere… El tripartito de PSOE, Compromís y Podemos no está a la altura y Castellón no necesita polémicas, necesita soluciones, necesita futuro.

--A diferencia de otras juntas locales en diversas localidades de la provincia como Nules, en Castelló usted no ha tenido rival. ¿A qué achaca esta situación de tranquilidad?

--Los presidentes los eligen los militantes. No importa tanto cuántos candidatos aspiran al puesto, como que al final del proceso el proyecto siga unido, con ilusión y propuestas de futuro. Yo estoy muy orgullosa de mi equipo. Tengo un comité de dirección y un comité ejecutivo comprometido, leal y con ganas de darlo todo por los castellonenses.

--¿Su sitio es Castelló o le gustaría dar el salto a Valencia o Madrid potenciando su carrera política?

--Mi sitio es y está en Castellón. No podría tener mayor honor que los ciudadanos me elijan para ser alcaldesa de mi ciudad.