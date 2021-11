El pleno aprueba por mayoría el Plan General Estructural para hacer un Castelló "de progreso y futuro"

El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves por mayoría, con los votos a favor del Acord de Fadrell (PSOE, Compromís y Podemos) y la abstención del PP, Ciudadanos, Vox y la concejala no adscrita, el documento de subsanación de la propuesta del Plan General Estructural por lo que se ha dado el OK municipal a este documento que aprobará de forma definitiva la Comisión Territorial de Urbanismo el 17 de diciembre. Una sesión que ha comenzado con dos minutos de silencio: uno por las víctimas del covid y otro por las víctimas de la violencia machista.

Relacionadas Castelló aprobará en noviembre las modificaciones del Plan General

Este visto bueno al texto urbanístico para el que la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha pedido un aplauso secundado solamente por el equipo de gobierno, supondrá "un Plan General para todos porque este plan va de progreso y futuro, de ciudad más sostenible, de inclusión, de una ciudad más amable, se seguridad jurídica, va del Castelló que queremos dejar a nuestros hijos", ha afirmado el concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno, José Luis López.

En el mismo sentido se ha pronunciado la alcaldesa de la ciudad, quien ha recordado que el anterior Plan General tuvo tres sentencias de nulidad del Tribunal Supremo y que en el 2008, tanto el edil Nomdedéu como Carreras ya propusieron hacer un documento nuevo. "Si el PP hubiera empezado antes a hacer otro Plan General, hubiera estado antes". "Es importante que haya una seguridad jurídica y conseguir las inversiones necesarias", ha continuado marco, quien ha querido agradecer el trabajo del Acord de Fadrell, así como ha felicitado a los técnicos municipales. "Seguimos trabajando por tener el Plan Pormenorizado cuanto antes", ha concluido la primera edila.

El segundo teniente de alcaldía, Ignasi Garcia, ha celebrado seguir avanzando en el Plan General Estructural incorporando todas las cuestiones técnicas que necesita. “Castelló avanza firmemente hacia un nuevo modelo de ciudad urbanística más innovadora que tiene su hoja de ruta en la priorización de las personas y el bienestar ciudadano”, ha asegurado. Además, tal como ha destacado Garcia, “nos permite crear espacios más sostenibles y mayores zonas verdes, así como generar los puestos de trabajo e infraestructuras que necesita la ciudad”.

“Hoy entramos en la cuenta atrás para aprobar el nuevo Plan General Estructural y poner fin al Plan Especial de la Marjaleria, una iniciativa de 2006 que solo sirvió para generar falsas expectativas urbanísticas, que no permitió su ordenación y provocó la degradación paisajística de uno de los pulmones verdes de la ciudad”, ha afirmado el tercer teniente de alcaldía, Fernando Navarro. “Con el nuevo Plan General Estructural se recuperará la legalidad de la zona e iniciaremos una nueva gestión socioecológica de la Marjaleria”, ha indicado, destacando que “la ciudad encarará un nuevo planeamiento verde, sostenible y cuidador”.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP, Sergio Toledo, ha remarcado que el Acord de Fadrell ya prometio el Plan General para la pasada legislatura "y seguimos sin plan, tres promesas y tres engaños porque Castelló necesita urgentemente un Plan General para no seguir perdiendo inversiones y necesita de un marco legal que dé seguridad jurídica, también a la Marjaleria". "Este plan nace muerto porque es insuficiente ya que no tiene bastante suelo industrial y en tres años será papel mojado". Toledo ha recordado que el anterior Plan General "se tumbó por un defecto de forma".

El concejal y portavoz de Ciudadanos, Vicente Vidal, ha pedido al equipo de gobierno que no haga "las cosas corriendo y sin consenso" y el ha instado "a que le digan al president Puig a que no firme el día 17 de diciembre el Plan general con informes desfavorables de la Conselleria de Educación y no se lo pongamos fácil a los tribunales de Justicia".

Finalmente, el portavoz de Vox, Luciano Ferrer, ha dicho que sin un Plan General, "Castelló es una ciudad estrangulada"

IBI

Por otra parte, con los votos de todos los grupos políticos a favor, ha salido adelante la ejecución de la sentencia dictada por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre la modificación definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI 2021 y a raíz de un recurso que puso la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción (Apecc). Así, y tras la aceptación de la sentencia, las empresas del Puerto (consignatarias, ocio y restauración) volverán a pagar el 0,95 en el BICE y no el 1%. Además, los locales con uso de almacén de estacionamientos con el umbral del valor catastral de 0 a 50.000 euros pagarán de nuevo el 0,69 y no el 0,80 y, a partir de 50.000 euros, el 0,80 (como estaba antes). Los afectados por esta modificación deberán estudiar si piden la devolución de la diferencia.

Sin acuerdo en libros LGTBI, callejero y violencia machista

Por otra parte, los grupos políticos han debatido sobre tres mociones para las que no llegaron a un consenso y todo se ha limitado al debate político. Se trata del texto que ha presentado Vox sobre los libros de temática LGTBI distribuidos en 11 IES que ha sido votada en contra por Ciudadanos y el Acord de Fadrell, a favor por Vox y el PP y la abstención de la concejala no adscrita, Paula Archelós; la moción del PP para que se respeten los acuerdos municipales y no se eliminen del nomenclator del callejero de Castelló los nombres de nueve personajes ilustres de la historia de la capital con los votos a favor del PP, Vox y Ciudadanos y en contra del Acord de Fadrell y abstención de Archelós; y la moción del Acord, el PP y Ciudadanos que ha votado en contra Vox por el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Ruegos y preguntas

Los ruegos y preguntas han llegado por parte del PP sobre la necesidad de un mayor detalle y más claro sobre el reglamento de participación ciudadana en el pleno, la solución a la huelga de celadores de los colegios, sobre la solución para dotar de un local a asociaciones y colectivos musicales y al Grup de la Recerca y sobre la atención a los vecinos que protestan contra las obras de remodelación de la avenida Virgen del Lledó.