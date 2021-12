El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha sido este jueves rotundo en mostrar su apoyo a Begoña Carrasco «porque Castelló la necesita como alcaldesa y le dará el lugar que merece», en el comida que ha compartido con afiliados y altos cargos en su visita a la capital de la Plana que ha servido para dar su 'bendición' a la recién nombrada presidenta del PP local y futura candidata a la alcaldía de la ciudad.

«Es un honor estar con Begoña Carrasco porque tiene un proyecto de futuro para esta ciudad como también lo tiene la presidenta Marta Barrachina a nivel provincial y que marca el camino de una gestión eficiente, eficaz y al servicio de los ciudadanos», ha dicho el líder popular a nivel nacional. «El Gobierno de España no escucha a la Comunitat Valenciana y en Castellón, el PP no tiene sucursales como otros partidos, nosotros tenemos equipos que defienden a sus tierra», ha proseguido en su intervención en la capital de la Plana en donde no pudo estar durante el congreso que eligió a Carrasco como máxima representante del PP en la Plana. García Egea ha defendido a Casado como presidente de España y a Carlos Mazón como máximo responsable de la Generalitat valenciana.

Por su parte, Carrasco ha mostrado su satisfacción de que García Egea estuviese en Castelló, «en su casa, con su partido y su gente para seguir trabajando por la ciudadanía». En el mismo sentido se ha pronunciado la presidenta del PPCS, Marta Barrachina, quien ha agradecido la presencia del secretario general del PP «para contribuir a devolver a Castellón las oportunidades para su crecimiento».

Finalmente, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, afirmó que el objetivo de los populares defender a los castellonenses desde el Ayuntamiento, la Diputación, la Generalitat y el Gobierno central. «El proyecto del PP en Castelló se llama Begoña Carrasco y vamos a seguir apoyándola para que la ciudad tenga las infraestructuras y el empleo que necesita», dijo Mazón.

Inauguración de la sede

Tras la comida con los afiliados, García Egea se ha desplazado hasta la sede del PP en la calle Gobernador con el fin de inaugurar el nuevo local junto a los cargos del partido en la capital de la Plana, provincial y autonómico.

Críticas a Sánchez y Puig

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al jefe de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, de «maltratar a la provincia porque para ellos no existe y atienden más la necesidad de Rufián de que vea las series de Netflix en catalán que a lo que verdaderamente necesita Castellón». Además, el líder nacional popular ha instado a Puig a exigir al Gobierno central «un sistema de financiación de carne y hueso y no solo el esqueleto que permita a la Comunitat Valenciana salir del furgón de cola del desarrollo de España porque no puede más con este modelo que está ahogando las oportunidades de una tierra que merece mucho más». «Esta tierra necesita ayuda y apoyo porque, efectivamente, estamos ya en los huesos y en este territorio hay un doble perjuicio: uno derivado del sistema de financiación autonómica y otro por el castigo que también suponen los presupuestos generales del Estado», ha dicho.