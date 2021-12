¿Cuál es tu mejor recuerdo de la Navidad en Castelló? En Castellón Recuerda, portal en el que los usuarios comparten imágenes antiguas de la ciudad, se han propuesto rememorar históricos momentos de estas fechas en la capital de la Plana. Lo han hecho con un vídeo en el que participan 11 personas que opinan al respecto.

Desde el tradicional Belén que se instalaba en el Hospital Provincial de Castelló, hasta las compras en el extinto Almacenes Monfort, pasando por las luces del centro de la ciudad, las visitas a las jugueterías históricas o las atracciones que instalaban en La Pérgola del Parque Ribalta, hoy curiosamente punto de vacunación en tiempos del coronavirus…

Castellón Recuerda, con Eloy Abadía Ezquerra al frente, se ha propuesto rescatar esas estampas, esos recuerdos presentes en el imaginario colectivo de los castellonenses de más edad (y no de tanta edad, pues el propio Eloy tan solo cuenta con 32 años), y a fe que lo ha conseguido, pues el vídeo que se puede ver en este artículo se ha viralizado como la pólvora a través de redes sociales. “Me gusta mucho la historia y adentrarte en la de tu ciudad es aún más emocionante”, confiesa Eloy, empeñado en descubrir épocas pretéritas para su propia curiosidad y la de los usuarios que visitan su web y perfil en redes sociales. “Esto es una afición, pues trabajo en el mundo de los hoteles, pero la verdad que me lo paso muy bien y me gusta mucho”, concluye.

