Álvaro Amores, CEO de Giuliani’s Grupo Gastronómico, hace balance de la evolución de sus empresas y los proyectos que tiene entre manos en la actualidad, tras un año que no ha sido fácil para el sector de la hostelería en general no solo en la provincia, sino a nivel nacional, a consecuencia de las restricciones sanitarias impuestas para luchar contra la pandemia.

Acaba de concluir el año 2021. ¿Cómo resumiría este ejercicio a nivel empresarial?

Este año ha sido un periodo al que le pusimos muchas ganas y ha sido un constante desafío. No empezamos de la mejor manera debido a la pandemia de covid que estamos viviendo, pero tal y como hacemos siempre lo afrontamos con positividad, muchas ganas e ilusión de conseguir todos los retos propuestos.

Habla de retos, ¿cuál podríamos decir que es la situación actual en cuanto a sus objetivos?

En el mundo empresarial, a veces las decisiones o inversiones que se toman no consiguen los resultados deseados, pero seguimos luchando cada día por dar lo mejor de nosotros. Giuliani’s Grupo Gastronómico sigue fuerte y sólido, aprendiendo y mejorando día a día con nuestras propuestas.

Uno de los factores claves en el mundo de la hostelería son los clientes. ¿Cómo ha sido la acogida por su parte?

La acogida ha sido excelente, con una respuesta muy positiva, volcándose con todo el sector hostelero desde el minuto uno. Esa es una de las motivaciones que más nos empujan a dar lo mejor de nosotros en cada momento.

Cuéntenos un poco cómo afronta la situación actual Giuliani’s Grupo Gastronómico.

Seguimos con la consolidación y crecida empresarial por parte de los locales que forman Giuliani’s Grupo Gastronómico que son Giuliani’s Salera, Giuliani’s Centro, Giuliani’s Ocean, Giuliani’s Beach y Taberna Machete. Innovando y creando en todo momento nuevas estrategias para ofrecer al cliente la experiencia perfecta.

Hace relativamente poco invirtió en un macroproyecto, Nuevo Puerto Azahar en el Grau de Castelló. ¿Cómo avanza?

Correcto. Actualmente, con Nuevo Puerto Azahar no hemos obtenido los resultados esperados. Nos movíamos en una plaza complicada donde se trabaja mucho en temporada de verano pero poco en la temporada de invierno. Podemos afirmar que tenemos un flujo de gente elevado en la época estival pero que no nos permite hacer frente a la temporada de invierno y por ello cerramos algunos locales estacionalmente. Podemos decir que no ha sido una decisión acertada. A veces, tirarse a la piscina entraña riesgos.

¿Cree que la situación ha empeorado el resultado obtenido?

Definitivamente sí, todo ha afectado. La situación que estamos viviendo hace que al final no podamos explotar nuestros negocios al 100%, con la aparición de ciertos altibajos que no permiten obtener resultados satisfactorios. Adecuarse a las restricciones estipuladas, estar en constante cambio y adaptarnos a las diferentes situaciones ha debilitado este proyecto. En definitiva, los beneficios no hacen frente a la gran inversión.

«El sector de la hostelería ha sido uno de los más afectados y la caída ha sido considerable»

El proyecto se desarrollaba en dos partes. ¿En qué fase del mismo se encuentra en estos momentos?

Nos encontramos en la primera fase de Nuevo Puerto Azahar. Con American Danny’s Burger y Bianco Terraza del Mar abiertos los fines de semana. Varadero Rice Club y Malaspina Freiduría, de lonja, cerrados por temporada. También disponemos de Sala Varadero utilizada actualmente para la celebración eventos, a la que se le suma la opción de realizar eventos en el barco.

Durante el próximo 2022, ¿piensa llevar a cabo la fase 2 del proyecto? ¿En qué consistiría?

En un primer momento, la fase 2 incluía la apertura de dos locales nuevos, un italiano gurmet (Bámbola) y un japonés (Komboi). Además del restyling de American Danny’s y Bianco. Dada la situación, en la actualidad no es para nada viable continuar con esta fase sin antes haber consolidado los restaurantes de la fase 1, cosa que prevemos muy a largo plazo.

¿Están buscando alternativas para este proyecto?

Estamos estudiando cada uno de los negocios, barajando diferentes opciones y abiertos a nuevas propuestas de negociación como la cesión de locales o la búsqueda de un inversor financiero con el que poder finalizar el proyecto.

¿Cuáles son sus objetivos o metas a corto y largo plazo?

Como sabes, venimos con un bagaje bastante grande por la situación de la pandemia de covid-19 y nuestro objetivo principal es la recuperación empresarial a niveles prepandemia. El sector de la hostelería ha sido uno de los más afectados y la caída ha sido considerable; no vamos a engañar a nadie. La inversión en este macroproyecto tampoco ha favorecido este escenario y quizás sabiendo lo que sabemos no hubiéramos apostado tan fuerte. Pero lo hecho hecho está y nuestro objetivo es subsanarlo de la mejor manera posible.