Sí a la música y a las paellas en las fiestas de la Magdalena de Castelló

Castelló tiene ganas de fiestas y los colectivos preparan, ilusionados, los actos que tienen previsto llevar a cabo, con permiso del covid, del 19 al 27 de marzo. Es el caso de los entes vinculados que participan de forma activa en la semana grande (Moros d’Alqueria, Germandat dels Cavallers, Colla del Rei Barbut, Colla Bacalao y Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló), que perfilan sus tradicionales eventos adaptados a una situación de pandemia y con las medidas de seguridad y legales necesarias para disfrutar de las fiestas de la Magdalena sin poner en peligro la salud propia ni ajena.

Los cinco presidentes de estos entes vinculados coinciden en señalar que será una semana grande diferente porque deberán cumplir con los requerimientos de protección necesarios en ese momento de la celebración (distancia de seguridad, mascarilla, control de aforos) pero están dispuestos a contribuir para que Castelló vuelva a disfrutar de sus fiestas fundacionales tras dos años sin ellas debido al coronavirus.

Así que la capital de la Plana, a día de hoy, podría contar con conciertos organizados por Rei Barbut y Bacalao, el concurso de paellas el martes 22 de marzo, la entrega de premios ‘Ciutat de Castelló’ que organizan los Moros d’Alqueria el viernes previo al comienzo de las fiestas en el Teatro Principal o los eventos tradicionales de la Germandat como son los homenajes al Rey o a Na Violant. No obstante, con lo que no se contará este año es con el concurso de all i oli de la Colla del Dolçainers i Tabalaters de Castelló debido a la gran cantidad que se congrega en el mismo. Eso sí, los representantes de los cinco colectivos festeros coinciden en anunciar su participación en el Pregó.

Y es que el gusanillo de volver a vivir la Magdalena está más vivo que nunca a solo dos meses de su comienzo.

1.Moros d'Alqueria

Los Moros d’Alqueria se han puesto ya manos a la obra en lo que respecta a la organización de sus actos para las próximas fiestas de la Magdalena de este año. Así lo acredita el presidente de la entidad, Leandre Escamilla, quien confirma que trabajan en el escenario de la celebración de los Premios de Cultura y Fiestas Ciutat de Castelló y la entrega de las becas de música y gastronomía el viernes 18 de marzo en el Principal, así como en la fiesta posterior en su local «con todas las medidas de seguridad necesarias». También tienen previsto participar en el Pregó como es habitual aunque «con mascarilla y sin puro», así como en la cabalgata infantil. Sin embargo, lo que todavía están analizando es si habrá carpa tal y como estaba prevista en el 2020 o «será más conveniente dejarla para otro año», afirma Escamilla, quien recalca que serán «muy escrupulosos con el cumplimiento de la normativa sanitaria».

2.Germandat dels Cavallers de la Conquesta

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta también es partidaria de que este año sí que habrá homenaje al Rey y a Na Violant, así como concurso de paellas en Sant Francesc de la Font siempre que el covid lo permita y «siguiendo las medidas sanitarias», tal y como explica el prohom, Luis Oria. Su participación en el Pregó está asegurada y la instalación de una carpa en la plaza Tetuán es otra de las cuestiones que consideran que será una realidad durante la semana grande. «Controlaremos los aforos con seguridad, regularemos la entrada y la salida así como el acceso y también se limitará el número de comensales por mesa en el caso de que se organice alguna comida en la carpa», explica Oria. Este destacó la importancia de que la sociedad castellonense esté concienciada en cumplir con la norma sanitaria también durante las fiestas de la Magdalena para evitar contagios.

3.Colla del Rei Barbut

«Todo legal y cumpliendo con las medidas sanitarias tanto dentro del local como fuera en la plaza». Así serán los actos que lleve a cabo la Colla del Rei Barbut presidida por Manuel Altava, quien confía en poder celebrar los conciertos en los que se controlará el aforo. También quieren colocar una carpa solamente con el techado para que haya una mayor ventilación y una barra en su interior. Por otra parte, la colla mantiene el concurso de paellas intercollas para el martes 22 de marzo en el parque de Jocs Tradicionals. Las entidades que quieran participar pueden remitir un correo con los datos de la misma a concursodepaellasreibarbut@gmail.com.

4.Colla Bacalao

Los piratas berberiscos representados por la Colla Bacalao volverán este año al Pregó, así como a la cabalgata infantil, los más pequeños de la asociación. Cumpliendo la normativa aunque con la incertidumbre actual de la incidencia del covid durante la semana grande, el presidente de la colla, José Miguel Rebollo, explica que ya han cerrado las actuaciones de seis grupos musicales para las noches de fiesta «y quedan por contratar los del tardeo». «Tendremos que tener en cuenta que habrá que reducir aforos al 50%, controlar el acceso, así como ver la forma de regular que se beba o fume en el tramo de calle que nos ceda el consistorio», dice.

5.Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló

Gabi Ramón, presidente de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló, opina como el resto de representantes festeros de los entes vinculados. «Lo primordial es la seguridad y el cumplimiento de las medidas sanitarias y, en base a ellas, mantenemos nuestra participación en los actos tradicionales como el Pregó, la Romeria, la Ofrenda o la Tornà», explica Ramón, quien especifica que los tabaleters utilizan la mascarilla y los dolçainers mantienen la distancia de seguridad. Lo que sí que, a día de hoy, tiene claro esta asociación es que suspenderá el concurso de all i oli debido a la gran cantidad de personas que asiste a este certamen en el local de la colla.