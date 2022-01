Pérez Macián y Nomdedéu: una amistad rota que protagoniza el 'caso de los sobres'

Uno de los temas en torno a los que orbitó el juicio del llamado 'caso de los sobres', celebrado ayer en la Audiencia Provincial, fue la amistad convertida en enemistad entre el denunciante Juan José Pérez Macián y el principal acusado, Enric Nomdedéu. El primero, exedil del PP, y el segundo, exconcejal de Compromís en Castelló. «Con él tengo una espinita clavada en el corazón», afirmó Nomdedéu, actual secretario autonómico de Empleo, durante su declaración ante el tribunal popular. La acusación le pide seis años de cárcel por los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental. La Fiscalía, la absolución.

«Comimos juntos todos los miércoles durante diez años», aseguró Nomdedéu, antes de explicar que Pérez Macián «rompió la relación a raíz de un artículo que escribió él, y que acabó con su carrera política». En ese momento, según el de Compromís, emprendió «una persecución política, en redes y judicial» hacia su persona, de la que el 'caso de los sobres' no sería el primer episodio. De hecho, Nomdedéu se refirió también a una demanda anterior presentada por Macián, sobre el derecho al honor, que no prosperó. El exedil del PP, por su parte, negó esa animadversión en su declaración. «He sido muy amigo suyo, estuve en su boda y él en la mía, pero esa amistad se enfrió. No le deseo nada malo en lo personal», añadió el propio Pérez Macián.

La paloma moribunda en el despacho

De ese clima «duro» en el Ayuntamiento de Castelló en los tiempos finales de la última legislatura del PP en el gobierno de la ciudad, cuando sucedieron los hechos juzgados, también hablaron el exasesor Miquel Torres y la exconcejala Ali Brancal, los otros dos acusados. Como Nomdedéu, se refirieron a una tarde en la que apareció en el despacho de Nomdedéu, que estaba cerrado con llave, una paloma moribunda y ensangrentada, y de cómo les negaron el visionado de las cámaras de seguridad para descubrir el autor. «Nos dejó la sensación de que podía entrar cualquiera», indicó Ali Brancal. Desde ese momento, el grupo municipal de Compromís extremó precauciones respecto a las pertenencias que dejaban en su despacho.

La propia fiscal hizo referencia en su parlamento final a unos supuestos intereses subterráneos del denunciante. La Fiscalía mantuvo tras la sesión la petición de absolución para Nomdedéu, Brancal y Torres, los tres acusados, al considerar que "los indicios no se sostienen". Tras las declaraciones, está previsto que el juez entregue a última hora de la mañana del jueves, o ya durante la tarde, el objeto del veredicto al jurado popular, que comenzará en ese momento su deliberación. No se espera un veredicto hasta el viernes, como pronto.

La defensa mantuvo la petición de seis años de cárcel para Nomdedéu, y tres para Brancal y Torres, por el presunto envío de propaganda electoral a través del servicio de correo del consistorio, en 2014. Cuatro años después, Pérez Macián desveló la existencia de una quincena de sobres que habían sido devueltos, e interpuso la denuncia.

Puede seguir el desarrollo de las declaraciones a través de este enlace: