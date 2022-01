Esta semana se viralizó un vídeo de Medi TV, la televisión de Mediterráneo, en la que se veía como un hombre hacía un ‘calvo’ en la misma fachada del Ayuntamiento. El vídeo en cuestión, solo en Instagram ya ha sido reproducido más de 40.000 ocasiones.

Teniendo en cuenta las miles de visitas de la información en este periódico, su emisión en la televisión y reproducciones en otros canales como Facebook o Twitter se puede decir sin miedo a equivocarse que el vídeo ha sido visto por todo Castellón. Tanto es así, que el popular canal de Vidiets de la Terreta ha reproducido este pasaje con su particular sentido del humor.

El misteri del cul de Castellò pic.twitter.com/YWLBEFKNd1 — Vidiets de la terreta (@Vidiets) 18 de enero de 2022

Pues bien, el exhibicionista parece que quiere seguir protagonizando episodios costumbristas de la ciudad, pues en esta ocasión ha aparecido con la misma pose poco ortodoxa, de nuevo en pleno centro de Castelló. En este caso el varón ha mostrado sus posaderas en la Plaza La Paz. Pese a que la calidad de la imagen no es la mejor (agradecer de todas formas al lector que nos la ha hecho llegar, faltaría más), sí podemos decir sin miedo a equivocarnos que se trata del mismo protagonista, pues la mochila que le acompaña es la misma, así como la postura, calcada al milímetro.

Desconocemos si esta actitud encierra una reivindicación o protesta. No sabemos si el señor no está en sus plenas facultades mentales o simplemente está orgulloso de sus nalgas y quiere compartirlas con sus vecinos. Lo que sí sabemos que es que el exhibicionista no pasa desapercibido. Si en anteriores episodios de Castelló la calle hizo célebres a individuos como el hombre que paseaba con una televisión en su cabeza o a una piara de cerdos vietnamitas que recorrían las calles con total parsimonia, ahora parece que el personaje de moda es este varón empeñado en mostrar al mundo su desnudo trasero. Seguiremos informando.

