Castelló reduce en un 70% los actos para las fiestas de la Magdalena

Castelló reducirá en un 70% los actos de las fiestas de la Magdalena del 2022 que se celebrarán en la ciudad del 19 al 27 de marzo. A día de hoy, la programación recogería cerca de una cincuentena de eventos, tan solo un 30% de los actos que normalmente tienen lugar durante la semana grande y que el Ayuntamiento de Castelló ha ido eliminando ya por miedo al covid y a mes y medio del comienzo de las festividades sin conocer aún la incidencia que habrá en el mes de marzo. Una decisión que deja a la capital de la Plana con una Magdalena light.

A la suspensión de los mesones y de los conciertos oficiales anunciada esta misma semana por el consistorio se suma la eliminación de la Encesa, el desfile final y los castillos de fuegos artificiales, tal y como adelantó este periódico en su edición de ayer. Además, esta lista de cancelaciones se alarga con el Festival Internacional de Bandas y el coso multicolor que tampoco se celebrarán.

Otros actos sufrirán modificaciones. Este es el caso del Magdalena Vítol, para el que se están buscando otras fórmulas alternativas ya que el Ayuntamiento quiere evitar las aglomeraciones en la plaza Mayor; la Nit Màgica y la Romeria. Con respecto al espectáculo pirotécnico de Xarxa Teatre, hay que decir que se celebrará en dos puntos diferentes de la ciudad pero a la misma hora: las 23.00 del martes 22 de marzo. La compañía castellonense ha organizado dos eventos iguales para desarrollar uno en la zona de la UJI (distrito oeste) y otro entre la Gran Vía Tárrega Monteblanco y las pistas de atletismo Gaetà Huguet (distrito sur) con el fin de que los castellonenses puedan disfrutar de uno de los actos que cuentan con mayor aceptación pero con las medidas preventivas adecuadas.

¿Y la Romeria?

En cuanto a la Romeria, esta será con limitaciones. No habrá paella monumental, ni misa en la ermita que estará cerrada, ni volteo de la campana no almuerzo oficial en la ermita de Sant Roc. No obstante, los romeros sí que podrán degustar el tradicional bocadillo de longanizas con tomate o tortilla de faves, así como la figa albardà y el vino dulce en las inmediaciones de tanto de la Magdalena como de Sant Roc con las medidas de seguridad adecuadas en todo momento.

Los nuevos recorridos

El Pregó, la cabalgata infantil, el desfile de gaiatas y los dos desfiles de animación (el organizado por el Ayuntamiento el viernes 25 de marzo y el de la Federació de Colles, el miércoles 23) cambian de recorrido. Este año discurrirán por la calle Gobernador y la avenida Casalduch para finalizar en la esquina de este vial con la avenida de Burriana.

En relación a la Ofrenda de flores a la Virgen del Lledó, prevista para el 26 de marzo, esta se realizará en dos turnos, como ya suele ser habitual en los últimos años: por la mañana y por la tarde. En un principio, el desfile partirá hacia la basílica y al llegar a la rotonda de la ronda de circunvalación por la avenida de Lledó, posiblemente se desvíe por el camí la Plana para entrar por el lateral. El motivo del cambio obedece a las obras de remodelación que comenzarán justamente por el tramo más cercano al templo.

Temen un ‘boom’ de botellones al no haber oferta lúdica El hecho de que el Ayuntamiento de Castelló haya eliminado de la programación gran parte de la oferta lúdica como son, por ejemplo, los mesones o los conciertos hace temer un ‘boom’ de botellones durante la semana grande en la vía pública. En este sentido, hay que recordar que en las fiestas de la Magdalena no habrá clase ya que no es lectiva, por lo que, al igual que el pasado año, miles de universitarios y jóvenes de la UJI (unos 13.600) y de los institutos de la ciudad se encontrarán con unos días libres y festivos pero con escasos lugares de ocio a los que acudir para divertirse, lo que puede incentivar el consumo de alcohol en la vía pública si no tienen espacios para disfrutar de la semana grande. Una decisión que obligará al Ayuntamiento de Castelló a reforzar la vigilancia en la ciudad, a través de la Policía Local, para evitar alguna situación conflictiva.



AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DE FIESTAS SUPEDITADA A LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

Sábado 19

Anuncio inicio de fiesta. Primer Molí

inicio de fiesta. Primer Molí Imposición del pañuelo verde a la escultura de Tombatossals por las collas El Farolet y El Gaiato. Org. Federació de Colles

del pañuelo verde a la escultura de Tombatossals por las collas El Farolet y El Gaiato. Org. Federació de Colles Homenaje al Rey Don Jaime en su monumento. Avenida Rey Don Jaime. Organiza Germandat dels Cavallers de la Conquesta

al Rey Don Jaime en su monumento. Avenida Rey Don Jaime. Organiza Germandat dels Cavallers de la Conquesta Cabalgata del Pregó. Calle Gobernador y avenida Casalduch hasta la avenida de Burriana

Domingo 20

Despertà en la calle Gobernador. Org. Federació de Colles.

en la calle Gobernador. Org. Federació de Colles. Visita de la reina a los carros engalanados. Plaza Cardona Vives

de la reina a los carros engalanados. Plaza Cardona Vives Romeria de les Canyes

de les Canyes Tornà

Corrida de toros

Desfile de Gaiatas. Calle Gobernador y avenida Casalduch hasta la avenida de Burriana

Lunes 21

Cabalgata infantil. Calle Gobernador y avenida Casalduch hasta la avenida de Burriana

infantil. Calle Gobernador y avenida Casalduch hasta la avenida de Burriana Inicio del concurso de mascletaes . Primer Molí

del concurso de . Primer Molí Corrida de rejones

Encendido de cada una de las gaiatas en sus respectivos sectores

de cada una de las gaiatas en sus respectivos sectores Sopar de colles. Recinto de Ferias y Mercados. Org. Federació de Colles

Martes 22

Concurso de mascletaes

de mascletaes Concurso de paellas. En Segon Molí. Org. Colla del Rei Barbut

En Segon Molí. Org. Colla del Rei Barbut Caravana a la Mascletà de collas y gaiatas

a la Mascletà de collas y gaiatas Novillada

Homenaje a Na Violant. Plaza Na Violant. Org. Germandat dels Cavallers de la Conquesta

Plaza Na Violant. Org. Germandat dels Cavallers de la Conquesta Nits Màgicas de Xarxa Teatre. Zona de la UJI y zona entre la Gran Vía y el polideportivo Gaetà Huguet

Miércoles 23

Caravana a la Mascletà de collas y gaiatas

a la Mascletà de collas y gaiatas Concurso de mascletaes

de mascletaes Novillada

Desfile de animación . Org. Federació de Colles. Calle Gobernador y avenida Casalduch hasta la avenida de Burriana

. Org. Federació de Colles. Calle Gobernador y avenida Casalduch hasta la avenida de Burriana Homenaje al Tabal i la Dolçaina. Plaza Mayor. Org. Federació de Colles

Jueves 24

Mostra de Carros Engalanados. Inmediaciones del Obelisco del parque Ribalta. Org. Federació de Colles

Inmediaciones del Obelisco del parque Ribalta. Org. Federació de Colles Caravana a la Mascletà de collas y gaiatas

a la Mascletà de collas y gaiatas Concurso de mascletaes

de mascletaes Corrida de toros

Viernes 25

Mostra Lúdica y Gastronómica. Segon Molí y parque de Jocs Tradicionals. Org. Federació de Colles

Segon Molí y parque de Jocs Tradicionals. Org. Federació de Colles Concurso de mascletaes

de mascletaes Corrida de toros

Desfile de Animación. Calle Gobernador y avenida Casalduch hasta la avenida de Burriana. Org. Ayuntamiento de Castelló

Sábado 26

Concurso de mascletaes

de mascletaes Ofrenda de flores a la Virgen del Lledó . En horario de mañana y tarde. Recorrido desde el centro y hasta la rotonda de la ronda y el Camino de la Plana para llegar a la basílica

. En horario de mañana y tarde. Recorrido desde el centro y hasta la rotonda de la ronda y el Camino de la Plana para llegar a la basílica Corrida de toros

Domingo 27

Concurso de mascletaes

de mascletaes Final del Campeonato Mundial de Boli. Segon Molí. Org. Federació de Colles a través de la colla Xupla-Xarcos

del Campeonato Mundial de Boli. Segon Molí. Org. Federació de Colles a través de la colla Xupla-Xarcos Corrida de toros

¡Magdalena Vítol!