Pablo Hasél cuenta con adeptos en Castelló. Por lo menos eso se desprende de la pancarta colgada en la mañana de este jueves en un edificio en construcción ubicado en la rotonda que une la Avenida Alcora con la Avenida Vila-real. En la pancarta se podía leer el siguiente mensaje: “Les idees no s’empresonen. Llibertat Pablo Hasél”, un lema acompañado por la bandera antifascista.

A mediodía de este jueves la pancarta en cuestión, de unas dimensiones considerables como se aprecia en la imagen, todavía seguía colgada y a la vista de los viandantes. Hay que recordar que el rapero, que sigue encarcelado, fue arrestado hace un año por la policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra, por "glorificar el terrorismo" e insultar a la monarquía.

Un amplio historial delictivo

Recordar que Pablo Rivadulla Duro, verdadero nombre del encarcelado, contaba ya en su expediente con cuatro condenas, lo que forzó a su ingreso en prisión. En 2017, por resistencia o desobediencia a la autoridad, en 2018, por allanamiento de local. Además, el Juzgado de lo Penal número uno de Lleida le condenó a seis meses de prisión por un delito de lesiones por agredir, en 2016, a un periodista de TV3 en una rueda de prensa en el Rectorado de la Universitat de Lleida, ocupado por estudiantes. El juez consideró probado que Hasél empujó, insultó y roció con un líquido de limpieza al periodista. Días después, otro juzgado de Lleida comunicó al músico una nueva condena. En esta se le impuso dos años y medio de prisión y al pago de una multa de 2.400 euros por agredir a un hombre que declaró como testigo en un juicio en el que había resultado absuelto un agente de la Guardia Urbana de Lleida acusado de agredir a un menor amigo del rapero.

Además Hasél está siendo investigado por su presunta participación en el intento de asalto a la subdelegación del Gobierno de Lleida del 25 de marzo de 2018, en protesta por el arresto de Puigdemont en Alemania.

En cuanto a la pena de nueve meses de prisión por los delitos de "enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a instituciones estatales", el tribunal consideró que la libertad de expresión no amparaba el "discurso del odio" y lo condenó por incluir en sus letras expresiones como "no me da pena tu tiro en la nuca", así como los versos dirigidos al alcalde de Lleida, Àngel Ros, al que se dirigió en estos términos: "Àngel malnacido, te mereces un tiro, te apuñalaré, me has arruinado, te arrancaré la piel a tiras".