La instalación de una zona de esparcimiento canino convirtió en pesadilla la rutina de un grupo de vecinos del Distrito Sur de Castelló. En concreto, en las calles Río Navia, Maestro Arrieta y Ribelles Comins, en el entorno más próximo a este parque para perros que causa altos niveles de ruido durante todo el día, incluso, según denuncian los afectados, fuera del horario permitido.

"El descanso es imposible", asegura un vecino que ha contactado con Mediterráneo para dar a conocer la situación, después de que sus comunicaciones con el equipo de gobierno y la oposición hayan quedado "en nada". "Tanto a primera hora de la mañana como a partir de las ocho de la tarde se genera mucho revuelo y grandes niveles de ruido", dice. Las viviendas, explica, se encuentran a apenas 30 metros del parque canino y "se crea un eco impresionante". Las mediciones que ha realizado el propio afectado señalan momentos con más 80 decibelios.

Infracciones

Además, los usuarios pasean a las mascotas más allá del horario permitido -de 7.30 a 22.00-. A los ladridos entre los animales se unen las discusiones y gritos entre algunos de los dueños. "En verano aquí no se puede vivir", lamenta este residente en la zona, que debe tomar pastillas para dormir, y lamenta las dificultades no solo para el descanso, sino también para el estudio de sus hijos. Cuando los dueños de las mascotas se saltan el horario permitido, no duda en llamar a la policía. "En un año podemos llamar 80 o 90 veces, y lo haces cuando ya no puedes más", indica. La policía suele informar de la infracción a los responsables de las mascotas, pero al día siguiente se repite el problema.

Los edificios se construyeron antes de que se instalara esta zona tan molesta para los vecinos, cuya vida cambió totalmente a raíz de la llegada masiva de mascotas al lugar, desde hace cuatro o cinco años. "Además del ruido, las calles próximas están llenas de excrementos de animales", añade este afectado, que ha elevado quejas tanto al Defensor del Pueblo como al Ayuntamiento, porque la vía judicial escapa de sus posibilidades. Solicita que se traslade la zona canina a un lugar más alejado, donde no se causen este tipo de molestias. "Tenemos familias enfermas, niños pequeños, y trabajadores que tienen que descansar después de sus jornadas laborales", resume.

La asociación

La asociación de vecinos de la zona -Virgen de Lidón- es consciente de esta problemática "desde hace tiempo", como explica su presidente, Miguel Ángel Guillamón. "Trasladamos las quejas al Ayuntamiento en su momento, pero quedó en el aire", indica. Guillamón admite que es un "tema de solución complicada" y considera que lo ideal sería "ubicar el parque en un sitio que no moleste". Para ello sería necesario "voluntad política y suelo municipal disponible".