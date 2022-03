El Ayuntamiento mediará para resolver el conflicto del parque canino de Castelló

Las molestias por el ruido que genera un parque canino en los bloques de edificios más cercanos, en el Distrito Sur, serán atendidas por el Ayuntamiento de Castelló. La concejalía de Transición Ecológica que encabeza Fernando Navarro, responsable del área del ruido en el consistorio, mediará entre las partes implicadas --vecinos afectados, protectoras de animales y asociaciones de dueños de mascotas- para analizar la problemática y darle solución.

El conflicto salió a la luz a raíz de una denuncia de uno de los vecinos del lugar, que contactó con Mediterráneo para explicar la situación. «El descanso es imposible», afirmó, en esa zona de las calles Río Navia, Maestro Arrieta y Ribelles Comins donde, según el denunciante, los niveles de ruido por el parque canino alcanzan picos de más de 80 decibelios.

Además, este vecino aseguró que algunos usuarios utilizan el parque más allá del horario permitido -de 7.30 a 22.00-, y que las numerosas llamadas a la policía solo resuelven el tema temporalmente. «Al día siguiente vuelve a pasar», añadía este residente que debe tomar «pastillas para dormir» y reivindicaba su «derecho al descanso». También reflejaba las molestias para el estudio en los jóvenes y en aquellos trabajadores que necesitan dormir durante el día. A la queja del ruido unía la de la «suciedad» en las calles de alrededor del parque de mascotas, y por todo ello ha elevado quejas al Defensor del Pueblo y al Ayuntamiento.

La asociación de vecinos de la zona -Virgen de Lidón- confirmó que es conocedora de una problemática de «difícil solución». La reubicación del parque en una zona menos habitada pasa por dos variables: «voluntad política y suelo municipal disponible».

Sin cambio

Por el momento, el Ayuntamiento no se plantea cambiar la ubicación del parque canino, pero sí mediará entre los usuarios y los vecinos afectados para resolver una situación que califican de «anecdótica». «En el resto de parques caninos de la ciudad no se ha registrado ningún problema de convivencia», apuntan fuentes municipales. «De hecho, la mayoría de incidencias relacionadas con el ruido se dan con el tráfico rodado de coches o con actividades económicas, las mascotas y sus dueños no suelen generar problemas», indican.