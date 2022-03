Los ataques a pedradas cancelan parte de una ruta del autobús urbano en Castelló

Varios episodios de vandalismo, en concreto de lanzamiento de piedras, han obligado a la empresa que presta el servicio de autobús urbano de Castelló a cancelar parte de la ruta que conecta con un barrio de la ciudad, perteneciente a la línea 7. Los vecinos, por su parte, denuncian que esta decisión está causando muchas molestias y piden el restablecimiento de la ruta.

Se trata del grupo Lourdes, un barrio periférico de la capital de la Plana al que desde el pasado viernes no llega el transporte urbano a partir de las 20.00 horas, con lo que son tres frecuencias las que se pierden, la de las 20.30, 21.00 y 21.30. Detrás de esta decisión de la empresa, que los habitantes de la zona han conocido a través de un comunicado, hay varios "actos vandálicos", como reza el texto.

Son lanzamientos de piedras que han roto la luna de algún vehículo, y que se producen desde una zona cercana a la entrada al grupo, concretamente el descampado que está por detrás de la extinta Cerámicas Gaya, cerca de la sede del Consorcio Provincial de Bomberos. No son solo los autobuses los que han sido atacados en los últimos meses, también los trenes, ya que las vías pasan también por aquella zona.

Lo confirma el presidente de la asociación de vecinos del grupo Lourdes, Rafa Serrano: "Sabemos que no son jóvenes del barrio. Hemos intentando ponernos en contacto con la persona responsable del Ayuntamiento para arreglar la situación, pero todavía no hemos tenido respuesta. Me gustaría saber si se hubiera tomado la misma decisión de afectar a la línea 1".

El hecho de que no vayan a pasar autobuses a esas horas por el barrio dificulta la vuelta a casa de los vecinos tras la jornada laboral, puesto que la última parada estará ahora en Gran Vía Tárrega Monteblanco, a la altura del pabellón Ciutat de Castelló. "Ahora va a tocar molestar a familiares o amigos para volver al grupo, ya que andando hay un buen tramo, sobre todo para personas mayores", indica Serrano.

Explicación municipal

Por su parte, fuentes municipales han explicado a este diario que esta medida se ha tomado desde la empresa "de forma extraordinaria y provisional". Además, desde el Ayuntamiento de Castelló se ha reforzado la seguridad en la zona con el fin de que el servicio se pueda restituir "lo antes posible".