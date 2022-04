La petición del grupo municipal popular de recuperar la Junta de Fiestas y la creación de una plaza de Protocolo ha sido rechazada con los votos en contra del Acord de Fadrelll (PSPV, Compromís y Podemos), los votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox y la abstención de la concejala no adscrita.

En el pleno, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha querido agradecer el trabajo y la implicación “de todos” en estas “fiestas tan complicadas” por la pandemia y el mal tiempo y ha tenido un reconocimiento especial para las reinas y los pregoneros que, junto al Acord, han sido su principal apoyo durante esos días. “Agradecimiento a todos los que hacen que las fiestas de la Magdalena sean las millors festes del món”, ha concluido un pleno en el que el portavoz de Ciudadanos ha recriminado a la representante del PP, Begoña Carrasco, que haya solicitado este pleno “cuando podía haber hecho una rueda de prensa” porque “todos tenemos mucha faena”.

La primera en hablar durante la sesión plenaria (presidida por la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, acompañada esta vez por el portavoz del equipo de gobierno, José Luis López, tras la salida de Donate, y por Ignasi Garcia), ha sido la portavoz del PP, Begoña Carrasco. Esta ha agradecido al món de la festa su implicación en las fiestas “porque sin ellos no hubiera habido fiestas” y ha calificado de “caos, desorganización y agravios” la celebración de la mismas.

Ha “suspendido” la gestión del equipo de gobierno “porque ha faltado coordinación, empatía y ambición” en unas celebraciones que han discurrido sin Junta de Fiestas que antes sí que teníamos y el problema es el cambio de modelo de sus fiestas por un sistema intervencionista, el protocolo ha sido un caos”. La edila ha recordado que durante la semana grande, las cintas no llegaban porque venían de China, hubo que suspender el Pregó y la Policía disolvió el alternativo, hubo una imagen “deplorable” de la alcaldesa con el paraguas en la mascletà y hubo un desfile de gaiatas “con coches”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Vicente Vidal, ha invitado al equipo de gobierno a que “comience a trabajar” por la fiesta porque están verdes de tanto pensar en verde y apagados”. “Relegando la autonomía del món de la festa se están cargando la idiosincrasia de las mismas”, ha dicho el edil, quien también ha denunciado los fallos durante la semana grandeo y para la que ha pedido la recuperación de la Junta de Fiestas.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Omar Braina, ha defendido el trabajo realizado por el equipo de gobierno y el Patronato de Fiestas entorno a las celebraciones fundacionales de este año de pandemia.

“Queríamos fiestas, pero la salud pública está por encima de todo. Porque la sensatez siempre ha de primar por encima de la irresponsabilidad. Y quiero decir que el món de la festa dio un ejemplo en 2020 y 2021, y lo volvió a dar en 2022. Como ha hecho la mayoría de la sociedad de Castelló”, ha dicho Braina, quien ha acusado al PP de sacar rédito político de esta circunstancia.

“Las fiestas de 2022 han sido las fiestas con más lluvia de la historia. En algunos días se registraron casi 100 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas. Castelló llegó a ser la ciudad europea con más lluvia registrada y cada mañana reorganizábamos los actos”, ha dicho Braina, quien ha remarcado la magnífica organización y coordinación de estas fiestas, si bien ha echado en cara a la oposición que no arrimara el hombro.

“En primer lugar, piden la restitución de la Junta de Fiestas pero obvian que no se puede restituir algo que ya existe en los estatutos actuales del Patronato y que seguirá existiendo en los nuevos estatutos. Y que se volverá a nombrar cuando sean definitivos”, ha dicho Braina, quien ha continuado diciendo que el PP insta a “recuperar y reincorporar en su puesto de trabajo a la persona que hasta la fecha venía ejerciendo y desarrollando las funciones de Protocolo”. “Podremos reconocer que hubo desajustes en algunos actos pero fallos ha habido siempre, en todas las ediciones”, ha dicho, tras afirmar en relación a esta cuestión que se ha amortizado una plaza y se ha creado otra “más completa”.

En su explicación de voto, el portavoz de Vox, Luciano Ferrer, ha remarcado la necesidad de contar con una Junta de Fiestas y denunció fallos de protocolo.

Tanto el portavoz de Podemos, Fernando Navarro, como la concejala de Cultura, Vero Ruiz, de Compromís, también en el turno de explicación de voto, han reconocido también fallos y han defendido la organización de la semana de la Magdalena.

Todos los intervinientes han agradecido al món de la festa su trabajo y a la sesión han asistido los expresidentes de la Junta de Fiestas, Pere Pau Montañés y Juanvi Bellido.

La 'sombra' del edil dimitido Donate enfrenta al PSPV y el PP

Las alusiones de la portavoz del grupo municipal del PP, Begoña Carrasco, a la dimisión de David Donate como concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló han sido motivo de enfrentamiento en el pleno de este viernes.

"No sabemos por qué la alcaldesa no da la cara porque su gobierno hace aguas y el barco se hunde", ha dicho Carrasco al respecto.

Una afirmación que ha sido rebatida de forma contundente por la alcaldesa Amparo Marco al final del pleno: "Esta alcaldesa nunca ha hecho batalla política de los problemas internos de un grupo municipal y nunca he dicho nada al respecto. Me parece ruín utilizar en este pleno previsto para tratar cuestiones de fiestas que se saquen otras cuestiones que están en el ámbito privado de una persona que forma parte de un ayuntamiento o no. Han sido años muy duros por la pandemia, el cibertaque y la guerra y lamento que se utilice políticamente la dimisión de un edil para decir que un barco se hunde porque serán los ciudadanos los que elijan a la próxima corporación".