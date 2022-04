Castelló regula el uso de tres plazas céntricas para albergar eventos

El Ayuntamiento de Castelló regulará el uso público de las plazas Mayor, Santa Clara y Huerto Sogueros para acoger eventos a través de la ordenanza reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal. Unas condiciones que aprobará la junta de gobierno local de mañana jueves y de las que ayer se informó en la comisión de estudio de Sostenibilidad.

De esta forma, el consistorio considera que estos tres emplazamientos requieren un tratamiento «diferenciados por sus características y, en consecuencia, se deben establecer unas condiciones singulares para su ocupación» a la hora de organizar eventos en estos espacios de la ciudad.

Una característica común a los tres lugares es que la solicitud de ocupación tiene que realizarse hasta tres meses antes a la fecha prevista de inicio de la actividad. A día de hoy, tal y como recoge el artículo 30 de la ordenanza en vigor es solo de un mes.

La duración máxima de la autorización varía según la plaza en cuestión. Mientras en Mayor será de una semana, en Santa Clara se prevé de dos semanas y en Huerto Sogueros, de un mes, si bien en todas ellas se contempla que sea susceptible de ampliación previa justificación. En cuanto al tipo de eventos que podrán acoger, estos serán de carácter social, cultural, deportivo,... y sin ánimo de lucro y, por lo que se refiere a los periodos de ocupación, estos serán durante todo el año excepto durante las fiestas de la Magdalena y de Navidad que, con carácter general, las tres plazas quedan reservadas para eventos organizados, promovidos o en los que colabore el propio Ayuntamiento de Castelló.

Las concreciones

Aunque existen condicionantes generales para estas tres ubicaciones del centro, cada una de ellas también cuenta con concreciones.

En la plaza Mayor no podrán instalarse escenarios contra la fachada principal del edificio noble del Ayuntamiento y no se admitirán carpas de grandes dimensiones (más de 25 m²). En cuanto a la plaza Santa Clara, no acogerá ningún tipo de evento o actuación musical ni podrá utilizarse ningún tipo de equipo de amplificación sonora. El horario máximo de las actividades en esta plaza no podrá ser superior al establecido en la zona ZAS Tascas.

La plaza Huerto Sogueros resultará posible albergar eventos por espacio de un mes (el plazo más amplio de los tres) y la superficie máxima a ocupar será de 495 m².

Todas estas condiciones, tal y como recoge la propuesta del concejal delegado de Vía Pública, Jorge Ribes, se someterán a información pública durante quince días para general conocimiento de la ciudadanía, una vez la apruebe mañana la junta de gobierno local.