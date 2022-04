El Ayuntamiento de Castelló recomienda a los trabajadores que atienden al público usar mascarilla

El servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Castelló ha recomendado el uso de la mascarilla en los espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado, es decir, en aquellos lugares de trabajo en los que haya atención al público directa, o haya interacción con muchos ciudadanos y se produzca una cierta aglomeración.

Además, como recoge el Real Decreto, también se recomienda para todas las personas con una mayor vulnerabilidad, por ejemplo, mayores de 60 años, inmunodeprimidos o embarazadas, cuando se tenga contacto prolongado con personas a una distancia menor de 1,5 metros.

Sin mascarilla en el trabajo

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya insistió en que la mascarilla ya no es obligatoria en el ámbito laboral, tras la entrada en vigor del Real Decreto que se publicó el pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"La regla general es que no son obligatorias", resaltó. Tras insistir en que "no son obligatorias", ha apuntado que los servicios de prevención de riesgos laborales pueden establecer su uso "una vez hecha la valoración de riesgo del puesto de trabajo". "La regla general es la no obligatoriedad de la misma", ha reivindicado, recordando que estos servicios ya han analizado las normas frente al virus a lo largo de toda la pandemia.