Los nuevos estatutos propiciarán la «mejor organización» de las fiestas de Castelló

Los miembros de este consell rector que se celebró ayer de forma extraordinaria aprobaron parcialmente cuatro de las casi 180 alegaciones (la mayoría repetidas) con el aval de la asesoría jurídica. Las propuestas admitidas se incorporarán al documento de los nuevos estatutos que será aprobado próximamente por la junta de gobierno local y, posteriormente, en el pleno municipal este mes de mayo. Una vez concluyan estos trámites burocráticos, el texto entrará en vigor y dará luz verde a que se pueda conformar la nueva Junta de Festes a cuyos miembros elegirá el concejal de Fiestas, Omar Braina, de entre los candidatos que le presenten los colectivos festeros. El presidente de este nuevo ente colaborativo será el propio Braina, lo que ha motivado el malestar de los miembros de la oposición política municipal que consideran que, de esta forma, se pierde la autonomía festera.

Entre las aportaciones admitidas destaca el refuerzo de la Romeria como Bien de Interés Cultura (BIC) y la incorporación a la asamblea d e los últimos cuatro concejales de Fiestas.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Castelló tiene previsto convocar otro consell rector en los próximos días con el fin de aprobar las subvenciones y facturas pendientes, según informaron fuentes municipales.

REACCIONES

PP: «Consuman el golpe de estado a la fiesta»

La concejala del PP y miembro del consell rector de Festes, María España, lamentó ayer que el equipo de gobierno municipal haya rechazado todas las alegaciones a los nuevos estatutos presentadas por el PP, «negando así toda autonomía a las fiestas». «Los estatutos no han contado desde el principio con el món de la festa, son intervencionistas y han consumado el golpe de estado a la fiesta», dijo España.

Ciudadanos: "El món de la festa pierde su autonomía"

Fuentes del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), cuyo representante no pudo asistir al consell rector de Festes por un percance que tuvo a última hora, lamentaron ayer que no se haya avanzado «en nada» con la aprobación de estos estatutos «porque el món de la festa pierde su autonomía». «El Acord de Fadrell ha demostrado, una vez más, que no sabe gestionar», destacaron las mismas fuentes oficiales.