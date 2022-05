Los diez puntos clave del futuro programa electoral del PP de Castelló

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, ha presentado este lunes, junto a todo su equipo de concejales, las líneas estratégicas con las que la agrupación se presenta como alternativa política en la ciudad de Castelló cuando queda solo un año para las elecciones municipales. El Castellón de Todos es su compromiso con los castellonenses.

“Frente a un gobierno municipal que no escucha, que no atiende y que no hace, porque está en la confrontación, la división y en sus líos internos, proponemos El Castellón de Todos, un pacto social para diseñar de la mano de los castellonenses la ciudad que queremos: de todos y para todos. Abierta, innovadora, con más empleo, más oportunidades, en definitiva, más Castellón”, explica Begoña Carrasco.

Gobierno municipal

La legislatura entra en la recta final, “ya sabemos qué nos ofrece el gobierno municipal, que se ha convertido en sí mismo en el principal problema que tienen los castellonenses”, señala. “Un muro contra el que chocan las demandas y necesidades de los vecinos, un freno al tren del futuro que merece esta ciudad. En siete años hemos visto como es el gobierno municipal más caro de la historia que peores resultados ofrece; el de los elevados impuestos y muy pocas inversiones, cada año se quedan millones de euros recaudados sin revertir en mejores servicios a los castellonenses que acaban yéndose a los bancos”, apunta.

Carrasco recuerda que éste ha sido el gobierno que ha politizado las fiestas, “el de los proyectos, que cuestan miles de euros y que van a cambiar la ciudad de manera irreversible, que nadie ha pedido y nadie quiere, pero que el PSOE se empeña en llevar adelante sin consultar a nadie y como ejemplos, la avenida Lidón, la plaza de la Paz y el Castellón Central”.

“El de Amparo Marco es el gobierno de las promesas incumplidas, como los desahucios cero, la sanidad pública y universal de calidad, la eliminación de los barracones, la igualdad real de oportunidades, la ciudad del bienestar con más plazas residenciales para mayores cuando ni siquiera tenemos la residencia pública que anunciaron en 2016. Tampoco tenemos hoy una ciudad más conectada con España y Europa a través de las infraestructuras. Pero, sobre todo, es la legislatura de los enfrentamientos entre socios de gobierno”, ha enumerado.

“Nuestro antídoto es El Castellón de Todos, un decálogo que es nuestro compromiso con todos los castellonenses. Es la hora del cambio, ponemos en el contador en marcha. El PP ha demostrado que sabe ser útil a los castellonenses, estamos en lo que sí les preocupa, queremos ser la solución a sus problemas. Estamos preparados para volver a ponernos al frente de las instituciones, a coger el timón del Ayuntamiento de Castellón para ponerlo a disposición de los castellonenses si nos entregan su confianza, no los defraudaremos”, concluye.

Estas son las líneas estratégicas de ‘El Castellón de Todos:

1. UNA CIUDAD DE TODOS Y PARA TODOS. Un gobierno de libertad sin confrontación ni división. Una ciudad igualitaria, respetuosa y tolerante. Sin imposiciones ni sectarismos. Todos los ciudadanos merecen el mismo trato y deben tener los mismos derechos y oportunidades. Vamos a devolver Castellón a los castellonenses.

2. PLAN ESTRATÉGICO CS 20/30. "Sabemos dónde estamos y dónde queremos estar. Es la hora de poner en marcha un gran pacto por la recuperación, en el que todos puedan opinar y aportar su visión sobre lo que debe ser Castellón. Un análisis de fortalezas y debilidades para detectar las nuevas oportunidades de futuro como ciudad en materia empresarial, laboral, social, turística… Es la hora de aunar esfuerzos y proyectarlos en la misma dirección: generar empleo y riqueza para el conjunto de los castellonenses. Los ciudadanos no quieren ayudas, quieren trabajar, el mejor antídoto contra la pobreza".

Ventanilla única de negocios para que puedan abrir en 5 días.

Creación de viveros de empresas.

2.1. Potenciación del centro.

Plan de Modernización del Mercado Central

Plan de Embellecimiento del centro.

Más limpieza de las vías públicas.

Plan de Movilidad Accesible con transporte público gratuito.

Plan de Rehabilitación de fachadas.

Apuesta por el comercio de proximidad.

2.2. Dignificación de los barrios.

Plan de Reforma y Recuperación de los barrios con fondos europeos.

3. BAJADA DE IMPUESTOS. De casi 10 millones de euros que afectarán a todos los tributos, en especial al IBI, con el objetivo de ahorrar 5 millones de euros a los castellonenses. Nuestra revolución fiscal también incluye la bajada del IAE, del impuesto de vehículos, del ICIO, la bonificación de la basura o de las tasas de sillas y mesas. El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Hay que hacer más con menos.

4. EL EMPLEO, LA PRIORIDAD. Es hora de apostar por el talento de los castellonenses y de promocionar y defender valores como la cultura del esfuerzo, la superación, la búsqueda del éxito, el trabajo… La prioridad del Partido Popular es facilitar el trabajo a las pymes y a los autónomos que ya están operando en nuestra ciudad y promover e impulsar los proyectos de los que quieren iniciar su andadura. Crearemos un Plan Estratégico de Empleo.

5. APUESTA POR LA SANIDAD, LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL.

SANIDAD. Nos proponemos poner fin a los recortes sanitarios y vamos a recuperar los servicios que se han dejado de prestar. Es hora de reivindicar las infraestructuras y la dotación del personal necesario para garantizar una sanidad de calidad y universal a todos los castellonenses.

Reivindicaremos la construcción de un Hospital General nuevo dimensionado a las necesidades y la realidad de Castellón.

Apuesta decidida para frenar el desmantelamiento del Hospital Provincial de Castellón.

Plan de inversión y rehabilitación de los centros de salud, caso del Centro de Especialidades 9 d’Octubre, Constitución y Palleter.

Dotación de personal sanitario.

Reapertura del Centro de Coordinación de Emergencias CICU en Castellón.

SEGURIDAD. Nos comprometemos a cubrir las plazas vacantes de agentes de Policía Local, para atajar problemas como la ocupación ilegal de viviendas o la delincuencia, que ha crecido un 30%.

BIENESTAR SOCIAL. Garantizar los servicios básicos, tanto públicos como privados, para ofrecer y asegurar el bienestar de los castellonenses.

Apostamos por nuestros de mayores. Nuestro compromiso son como mínimo 200 plazas públicas en residencia.

Apertura del Centro de Enfermos de Alzheimer La Pineda.

Creación de una red de seis centros de día, uno por distrito, para personas dependientes.

6. LA EDUCACIÓN ES EL FUTURO. Siempre vamos a defender una educación en libertad, tutelada por los padres y libre del yugo de los gobiernos, donde las familias puedan elegir en qué lengua quieren que estudien sus hijos, con valenciano y castellano en igualdad de condiciones y apostando por los idiomas extranjeros y primando el esfuerzo y los resultados.

Garantizar la libertad de elección de los padres de centro educativo.

Garantizar la libertad de las familias a elegir la lengua en la que estudiarán sus hijos.

Plan de renovación de los centros educativos de la ciudad.

Creación de la segunda guardería pública en el Grao de Castellón.

I Plan Municipal de Conciliación Familiar y Laboral.

7. CASTELLÓN ES DE LOS CASTELLONENSES. SÍ A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Abriremos procesos de participación ciudadana reales, transparentes y directos, recuperando los canales democráticos de comunicación entre las instituciones y los ciudadanos, para que su opinión sea escuchada, valorada e incorporada a la acción política.

Recuperación real de los órganos de participación ciudadana para que sean los vecinos quienes decidan el modelo de ciudad y cómo llevar a cabo los retos. Lo que está pasando con la reforma de la avenida Lidón, la plaza la Paz y Castellón Central y las cámaras del centro no puede volver a ocurrir.

8. MÁS CASTELLÓN, MÁS REIVINDICATIVOS. Respeto e igualdad para los castellonenses. Reclamamos un reparto igualitario de las inversiones y los servicios públicos. No queremos más, pero tampoco menos. Nos comprometemos a trabajar por devolver el prestigio y la proyección nacional e internacional de nuestra ciudad, apostando por recuperar el centro y sus barrios, apostando por el comercio de proximidad, el bienestar, la limpieza de las vías públicas, la iluminación… Castellón ha de volver a estar en el mapa.

Reclamaremos al Gobierno de España y la Generalitat una financiación justa.

Corredor Mediterráneo

Ronda de circunvalación.

Prolongación del Parc Litoral.

Cambio de la legislación para que los chiringuitos abran toda la temporada.

9. SOMOS CASTELLÓN Y CASTELLÓ, IDENTIDAD PROPIA. Defendemos y respetamos nuestras señas de identidad y el bilingüismo, para que cada castellonense llame a su ciudad y se exprese como la sienta. Promocionaremos y defenderemos nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Somos Castellón y Castelló, pertenecemos a la Comunitat Valenciana y estamos orgullosos de formar parte de España.

Recuperación del topónimo de la ciudad bilingüe: Castellón/Castelló.

Recuperación de la Junta de Fiestas para garantizar la independencia de la Magdalena.

Recuperación de las celebraciones tradicionales de carrer y de los patrones.

Promoción de la Festa de la Rosa.

DESPACHO EN LA CALLE. Escucha activa. Barrio a barrio, calle a calle. Convertiremos nuestra Oficina Ciudadana en la base de operaciones de nuestro proyecto y en la ventanilla de escucha activa que reclaman y necesitan los castellonenses.