La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha criticado «el cinismo y la desmemoria» del PP y de su portavoz en el consistorio, Begoña Carrasco, quien el pasado lunes presentó «un supuesto decálogo del cambio en Castelló que no es otra cosa que un decálogo de falsedades». «Cuando los populares gobernaban esta ciudad no había el Castelló de todos que ahora pregonan, más bien gobernaban para unos pocos», ha manifestado Puerta como reacción a las propuestas de los populares sobre las que basarán su programa electoral del 2023.

La portavoz socialista ha recordado que «el cambio real ya se produjo en 2015, cuando pusimos fin a la política de amiguetes y de la corrupción, un cambio que ha transformado la ciudad y mejorado notablemente la vida de las personas gracias a las políticas sociales impulsadas desde este gobierno progresista».

En este sentido, Puerta ha criticado «la falsa promesa de bajada de impuestos» que el PP hace cuando está en la oposición «obviando que cuando gobernaban subieron el IBI y llevaron a cabo una revisión catastral que subió el valor de los inmuebles y, con ello, los impuestos a la ciudadanía».

A este respecto, la portavoz socialista ha recordado que a partir del 2015, el gobierno de Amparo Marco ha bajado el tipo del IBI al 0,69% y ha impulsado tres revisiones de los valores catastrales que han permitido reducir por primera vez el recibo de la contribución a una gran mayoría de familias castellonenses. «Ha sido este gobierno progresista el que también ha bajado tasas e impuestos que tanto inciden en la creación de empleo como es el ICIO que, recordemos, los populares elevaron hasta el 4% y nosotros hemos bajado al 3%», ha proseguido.

Empleo y 'antídotos'

Puerta se ha referido también a las políticas de empleo. «Proponen ahora un Plan Estratégico de Empleo que no hicieron cuando gobernaban y Castelló alcanzó cifras de paro de más de 21.000 personas. Tenían una ciudad con el paro disparado y no solo no impulsaron ningún plan, sino que dejaron a cero el presupuesto del Pacto Local por el Empleo, no tienen ni autoridad ni credibilidad para hablar de políticas de ocupación», ha indicado.

En este sentido, Puerta, quien ha destacado que fueron los socialistas lo que multiplicaron por siete el presupuesto de este área, ha recalcado que «el gobierno municipal de Marco lideró ya desde 2015 la elaboración del I Plan Estratégico de Empleo del que se han cumplido el 92% de los objetivos y está impulsando ahora el segundo desde el diálogo y el consenso con los actores sociales y económicos».

Carrasco «sabe que está engañando a la ciudadanía al vender ahora supuestos antídotos cuando no hicieron nada en los peores años de la crisis y proponen un plan estratégico que ya está en marcha», ha manifestado.

«El PP no es el partido que apuesta por la sanidad, el empleo o el bienestar porque todos sabemos que fueron ellos los que recortaron los servicios públicos y los que los reducen siempre que tienen oportunidad. Sin embargo, han sido los gobiernos socialistas los que han vuelto a inyectar fondos para las políticas del bienestar municipal», defendió la portavoz. Puerta se ha referido al «engaño» de los populares cuando hablan de participación ciudadana. «Fue el partido al que la justicia anuló un Plan General por vulnerar la participación ciudadana que no se la creen», ha dicho la socialista.

«Frente al PP de la mentira y la crispación que representa Carrasco, los socialistas de Castelló continuaremos impulsando políticas reales que están cambiando de verdad la vida de las personas y que posicionan a Castelló como la ciudad emprendedora, diversa y plural que es», ha concluido.