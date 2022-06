La plaza Mayor de Castelló ha acogido este martes una multitudinaria celebración del Dia de la ONCE en la Comunitat Valenciana. Centenares de escolares han podido comprobar en vivo, durante la exhibición de la Escuela del Perro Guía de la Fundación ONCE, cómo ayudan los perros guía a las personas invidentes.

La jornada levantó la curiosidad, asimismo, de numerosos vecinos que se acercaron a presenciar las diferentes pruebas. En el acto han participado unas 500 personas, entre ellas el alumnado de los colegios Carles Selma, Guitarrista Tárrega y Carles Salvador, que han sido testigos de diversos ejercicios de obediencia y concentración realizados por guías Lino y Lowy, junto a los instructores de la FOPG, Miguel Gómez y Cristóbal Jurado.

Al acto han asistido también la concejala de Salud Pública, Isabel Granero; el concejal de Seguridad Pública y Emergencias, Octavio Traver; el concejal de Deportes, Omar Braina; el presidente de la ONCE en la Comunitat Valenciana, Enrique Llin; y el director en Castellón, Jesús Moril.

Granero, que ha participado en el circuito establecido en la plaza Mayor ha destacado que “con jornadas como esta se visibiliza esta importante labor y se sensibiliza sobre las dificultades de que las personas con deficiencia visual tienen para moverse por las ciudades”. “Desde las administraciones públicas también tenemos mucho que hacer para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual y para seguir avanzando hacia un Castelló más accesible e inclusivo”, ha indicado.

Desde la ONCE han explicado que la Fundación ONCE del Perro Guía ha entregado más de 3.200 perros desde 1990, siendo cerca de mil los que en la actualidad caminan junto a otras tantas personas ciegas por las calles y pueblos del territorio nacional. En la Comunidad Valenciana hay 85 perros guía, 11 de ellos en la provincia de Castellón. Anualmente entrega unos 140 animales. Se trata de un servicio que, como todos los que la ONCE ofrece a sus usuarios, es gratuito y cuyo coste estimado por cada animal supera los 31.000 euros.