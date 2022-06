Una mujer dirigirá la banda municipal de Castelló por primera vez en la historia

El Ayuntamiento de Castelló ha publicado este jueves su propuesta de nombramiento para dirigir la banda municipal. Beatriz Fernández Aucejo será la primera directora de la agrupación, después de la resolución de la comisión de valoración constituida para la baremación de los méritos aportados por las cinco candidaturas. Fernández Aucejo, natural de Paiporta, ya fue la primera mujer en dirigir una orquesta universitaria en España y acumula numerosos galardones entre los que destaca el Premio Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana.

Fernández Aucejo ocupará el cargo de manera temporal, ya que el director titular, Marcel Ortega, pidió una excedencia. Su llegada se produce tras el breve paso de Àngel Escutia, que fue nombrado sustituto de Ortega en primera instancia, pero no pudo permanecer como director por una presunta incompatibilidad. Escutia es profesor en el conservatorio Mestre Tàrrega y, al parecer, no logró el permiso pertinente de la Conselleria de Educación. El Ayuntamiento ha abierto un expediente para analizar el caso.

Nombramiento histórico

Así las cosas, la banda municipal, fundada en 1925, tendrá una mujer al frente por vez primera en su historia. Fernández Aucejo presenta una amplia formación --Diplomada en Magisterio Musical por la Universidad de Valencia, Licenciada en Clarinete por el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, Titulada Profesional en Piano por el Conservatorio Professional de Música de Torrent, Licenciada en Dirección de Orquesta de Vientos por la Associated Board of the Royal Schools of Music (Reino Unido) y Licenciada en Dirección de Orquesta por el Conservatorio Superior de Música “Manuel Massotti Littel” de Murcia, entre otras formaciones-- y también una extensa trayectoria profesional, como desgrana en el currículum que comparte en su web personal --ha estado al frente y colaborado junto a diversas orquestas nacionales e internacionales, titular de la Orquesta de la Unió Musical de Llíria y Orquesta Ateneo Musical del Puerto de Valencia, directora titular de la Societat Musical “Lira Castellonera”, Titular de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València...--.

En la provincia de Castellón destaca también su paso como directora de la Sociedad Musical La Lira de Vilafamés.