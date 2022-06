Marco avisa sobre la propuesta de calles ‘franquistas’ en Castelló: «No es la del gobierno»

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha sido clara. El documento que presentará Compromís sobre cómo quedarán renombradas las seis calles y plazas franquistas «no es una propuesta del gobierno y no se ha hablado en seno del mismo». Una afirmación corroborada también por fuentes del grupo municipal del PSOE, si bien no compartida por sus socios de gobierno. Compromís sigue adelante con la propuesta que llevará mañana la junta de gobierno con la intención de que sea aprobada. Podemos ya ha manifestado su apoyo al texto de los nacionalistas de forma explícita, al contrario que el grupo municipal del PSOE, que no se ha pronunciado todavía a favor del mismo.

La reacción de los socialistas con respecto a este documento de Compromís es significativa y hace pensar que el consenso no será fácil, por lo que la propuesta podría no llegar a buen puerto, al menos en la reunión de mañana, lo que podría suponer la antesala de nueva nueva crisis en el Acord de Fadrell de Castelló. En este sentido, hay que destacar que los nacionalistas han elegido de forma unilateral qué nombre, de los ya aprobados por unanimidad por el Consejo Municipal de Cultura, sustituirá a cada una de las calles franquistas sin haberlo consultado ni con el PSOE ni con Podemos. Por este motivo, habrá que esperar a la reunión del Acord de Fadrell para conocer si se ha llegado a un acuerdo de última hora para el cambio definitivo del nombre de estas seis calles o, por el contrario, sigue la polémica. Hay que recordar que la idea de Compromís es que la plaza Herrero Tejedor lleve a partir de ahora el nombre de Isabel Clara-Simó; la calle Carlos Fabra Andrés el de Beatriz Guttmann; Santos Vivanco se sustituya por Guillem Agulló; Cronista Revest por Padre Ricardo; Arquitecto Traver Tomás por Germà Colón y Doctor Sánchez Gozalbo pase a llamarse Empar Navarro. Reacciones Por su parte, Vox afirmó que parece que Compromís «pretende imponer su criterio a la hora de cambiar los nombres». La portavoz del PP en el partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, lamentó ayer que el equipo de gobierno siga empeñado en dividir a los castellonenses dejando a un lado el interés general. «En lugar de afrontar las necesidades reales que tienen las familias en este tiempo de crisis, como haría el PP, el gobierno de Castelló prioriza la eliminación, partidista y sectaria, de personalidades ilustres del callejero», según explicó ayer la popular tras haberse hecho pública la propuesta de la concejalía de Cultura que lidera la nacionalista Verònica Ruiz. «Defendemos y defenderemos siempre que el callejero no se toque porque es el resultado de los acuerdos plenarios. Pedimos para todos los nombres señalados injustamente memoria, dignidad y respeto, porque nadie tiene derecho a borrar el legado de ninguno de ellos solo por el momento histórico en el que les tocó vivir. Si hoy dan nombre a calles y plazas es porque destacaron por sus méritos y su trabajo encaminado a hacer de Castellón una ciudad de progreso. Por eso no merecen ser sentenciados al olvido», recordó la portavoz Begoña Carrasco. P. A.