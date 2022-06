Los nuevos nombres del callejero no prosperarán aún por falta de consenso en Castelló

La propuesta de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castelló sobre los nuevos nombres que sustituirán a los seis que tienen que retirar de las calles franquistas no tiene visos de prosperar aún en la junta de gobierno local del consistorio convocada para esta mañana. El motivo para que este documento contemplado en el orden del día no salga adelante es que no ha sido consensuado en el seno de gobierno local previamente a su presentación. El lunes, la concejalía de Cultura que dirige la edila de Compromís Verònica Ruiz lo llevó a comisión informativa sin haberlo sometido antes a un acuerdo del Fadrell.

Posiciones El grupo socialista, mayoritario en el gobierno del Ayuntamiento de la capital de la Plana, quiere que la propuesta de los nuevos nombres sea consensuada antes de aprobarla en junta, al tratarse de una cuestión de ciudad. Si bien no entran a valorar el fondo de la propuesta, sí que cuestionan las formas en que se ha presentado, ya que no se había abordado de forma conjunta antes de elevarla a la junta local. No obstante, en lo que todos los socios del Acord (PSOE, Compromís y Podemos) coinciden es en que hay que cumplir la ley de memoria histórica, que establece la eliminación de vestigios franquistas, una actuación que ya fue requerida por la propia Conselleria de Memoria Democrática. De hecho, la junta de gobierno local sí que dio, por consenso, el visto bueno a la decisión de retirar los seis nombres (Santos Vivanco, Herrero Tejedor, Carlos Fabra Andrés, Cronista Revest, Doctor Sánchez Gozalbo y Arquitecto Traver Tomás), que deberán ser sustituidos por otros seis.