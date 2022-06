Hubo acuerdo y fue por unanimidad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Castelló. La junta de portavoces aprobó ayer por consenso nombrar Hijo Predilecto a Fransces Michavila Pitarch y conceder tres Medallas de Oro de la ciudad a la Societat Castellonenca de Cultura, a la sociedad castellonense por su actitud ejemplar durante la pandemia y al Club Deportivo Castellón en el centenario de su fundación. Unas distinciones que se elevarán a un próximo pleno para su aprobación definitiva.

En el caso de Michavila, recibirá el reconocimiento por su contribución a la mejor imagen pública y reputación social de Castelló. En cuanto al tributo a la sociedad castellonense, este radica en la actitud «ejemplar» de los vecinos durante la pandemia, mientras que la Medalla de Oro para el CD Castellón se enmarca en la celebración del centenario de su fundación, que se cumplirá el próximo 20 de julio. En relación a la Castellonenca, la distinción viene marcada por el centenario de su constitución y el consistorio quiere significar su contribución al desarrollo cultural de la ciudad.

Finalmente, el PP se congratuló por hacerse realidad su propuesta de conceder la Medalla de Oro a la ciudadanía castellonense. «El consenso político por el bien de los ciudadanos ha de marcar el camino», dijo la portavoz del PP, Begoña Carrasco.

Michavila: «Me siento como el que traspasa la puerta del Olimpo»

Satisfacción, agradecimiento y un inmenso honor. Así definió ayer el rector honorífico de la Universitat Jaume I (UJI), Francesc Michavila Pitarch, su nombramiento como Hijo Predilecto de Castelló tras conocer la noticia a primera hora de la mañana. Me siento como el que traspasa la puerta del Olimpo porque es una distinción de Castelló, mi ciudad a la que siempre he querido y con la que me identifico», afirmó Michavila al periódico Mediterráneo.

Y es que, tal y como reconoce el catedrático e ingeniero de Minas, «esta es la mejor sorpresa que podrían darme porque tiene un componente de intimismo». Tras conocer la decisión de la junta de portavoces, Michavila afirmó también que, en ese momento se imaginaba «caminando por las calles de Castelló, caminando por mi casa». «Por supuesto, estoy a disposición de la ciudad, de forma entusiasta», ratificó el castellonense, nacido en la capital de la Plana el 12 de diciembre de 1948 y que cuenta en su haber con un gran curriculum. Doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid donde precisamente ayer impartió la lección magistral del acto de fin de curso de la Escuela de Minas, Francesc Michavila ha sido consejero de Educación en la representación permanente de España ante la OCDE, la Unesco y el Consejo de Europa y tiene la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio.

Las tres Medallas de Oro de la Ciudad

Elena Sánchez, presidenta de la 'Castellonenca': «Se reconoce una trayectoria centenaria»

La presidenta de la Societat Castellonenca de Cultura manifestó la satisfacción de los socios de la entidad «ya que se reconoce una trayectoria de más de cien años ininterrumpida». Sánchez reconoció «la grandeza de que se mantenga viva la entidad» que vela por el patrimonio lingüístico.

Vicente Montesinos, presidente del CD Castellón: «El club es patrimonio sentimental»

El presidente del CD Castellón dijo que el club forma parte del patrimonio sentimental de los castellonenses y confió en que el reconocimiento sea el primer paso del trabajo conjunto para que el club pueda tener pronto una Ciudad Deportiva y un convenio a largo plazo para mejorar el Castalia.

Reconocimiento a los vecinos

El Ayuntamiento reconoce a la sociedad castellonense su esfuerzo y actitud ejemplar en la pandemia. Esta distinción se suma al acto de homenaje de septiembre (fotografía).