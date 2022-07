Cuando apenas ha cesado el sonido habitual de alumnos en las aulas de trabajo de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD), el centro ya se prepara para recibir a los nuevos estudiantes. Y es que es el momento de las preinscripciones y pruebas de acceso para el curso 2022/23 que el alumnado podrá completar a través de la web del centro (http://www.easdcastello.org/). La escuela ha informado que la inscripción se prolongará hasta el próximo martes 12 de julio. Los exámenes para la prueba de ciclos específicos serán a la semana siguiente, los días 18 (lunes) y 20 (miércoles).

Hay que recordar que l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD) es el centro público de Castelló de enseñanzas en Artes Plásticas y Diseño, integrado en el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana (ISEACV). Está a pleno rendimiento desde el año 1984 y desde entonces han pasado por sus aulas centenares de alumnos y alumnas que hoy son profesionales en las distintas ramas del diseño.

Esta escuela de enseñanza tiene su ubicación en un edificio que comunica con la plaza Fadrell y con el Espai d’Art Contemporani de Castelló. Además, comparte inmueble con los Conservatorios de Música de la ciudad.

Estudios

En l’EASD Castelló existe una amplia oferta que incluye Ciclos Formativos de Grado Superior, Grados de Diseño, Máster en Enseñanzas Artísticas en Edición de Obra Gráfica a través del Grabado y la Serigrafía, y un Curso de especialización. Asimismo poseen la carta Erasmus y forman parte de Cumulus (International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media) y también de la Confederación de Escuelas de Arte (CEA) y de la Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (ACESEA).

Los ciclos formativos de grado superior tienen una duración de dos cursos académicos e incluyen un período de formación en el centro educativo y una fase de prácticas en empresas, estudios o talleres. En el Ciclo Proyectos y dirección de obras y decoración el proyecto final se realiza en el tercer año ya que es titulación LOGSE. Al finalizar los estudios cada estudiante obtiene la titulación de Técnico/a Superior en Artes Plásticas y Diseño en la especialidad cursada.

La familia profesional de Comunicación Gráfica y Audiovisual incluye las áreas de fotografía, gráfica publicitaria, ilustración y gráfica interactiva. Por su parte, la familia profesional de Cerámica Artística acoge recubrimientos cerámicos y cerámica artística. Y, por último, la familia profesional de Diseño de Interiores aborda los proyectos y dirección de Obras de Decoración y, como novedad, el ciclo de arquitectura efímera.

Respecto a Grados de Diseño cabe señalar que los Títulos Oficiales en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño que se ofertan en l’EASD Castelló son ya Títulos Universitarios Oficiales de Grado. En Castelló se ofertan cuatro especialidades: Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de Producto y, la última incorporación, Diseño de Moda que entran ya en cuarto y por lo tanto en el próximo mes de junio saldrá la primera promoción.