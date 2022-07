Las de Castelló, por cantidad de medios --humanos y materiales--, son posiblemente las playas más vigiladas de la provincia teniendo en cuenta los metros lineales habilitados para el baño. En un total de 4,3 kilómetros --entre Serradal, Gurugú y el Pinar-- cuentan con cuatro postas sanitarias y siete torres, atendidas por 15 socorristas.

Como ha venido informando estos días Mediterráneo, los profesionales del sector apuntan a que el ideal de la asistencia en playas para un solo socorrista no debería superar los 200 metros alrededor de una torre, de manera que no tuviera que correr más de 200 metros ni nadar más de otros 200 para salvar a una persona. Por el mismo principio, plantean que entre cada punto de vigilancia no deberían superarse los 400 metros. Haciendo un cálculo sencillo, Castelló se acerca bastante a esos parámetros que consideran ideales.

Desde la empresa que gestiona este servicio, Intur Sport, remarcan que estos medios han ido incrementándose los últimos cinco años, en especial en número de vigilantes. Y es que la seguridad de las playas es prioritaria para el consistorio, como destacó ayer la alcaldesa, Amparo Marco, que recordó al dispositivo de socorrismo hay que sumar el de la Policía Local que dispone de dos casetas de atención ciudadana y una unidad ciclista.

Marco incidió en esta cuestión para remarcar que las tres playas de la ciudad están funcionando ya a pleno rendimiento en todos sus servicios: seguridad, información turística, programación de actividades, etc...

La alcaldesa remarcó que «estos servicios contribuyen a consolidar a Castelló como destino turístico y refuerzan el potencial de nuestra costa, ofreciendo múltiples opciones para disfrutar del litoral en las mejores condiciones».

Más seguras

El incremento del número de fallecidos en las playas de la provincia no tiene que ver con la capacidad de vigilancia, insisten en defender desde Intur Sport, como otras empresas han declarado ya en este periódico tras la última muerte en Orpesa, la sexta en lo que va de verano en Castellón. A su vez, en la concesionaria del servicio en la capital de la Plana señalan que las estadísticas, tras dos años de pandemia, «son un poco engañosas», pues los últimos veranos ha habido una menor afluencia como consecuencia de la pandemia y sus restricciones. Afirman que la costa de Castelló es hoy más segura que años atrás.