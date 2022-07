El Acord de Fadrell ha acordado este jueves en el pleno, tras desestimar dos mociones presentadas por el grupo popular y Ciudadanos en el pleno del Ayuntamiento de Castelló que pedían recuperar los programas 'Menjar a casa' y 'Major a casa', seguir desarrollando y financiando el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para garantizar el bienestar de las personas vulnerables que precisen asistencia en materia de alimentación y gestión personal; garantizar la ayuda y acompañamiento a aquellas personas no vulnerables con necesidades de los servicios de alimentación y gestión personal para que tengan alternativas que garanticen su bienestar personal; y mantener el diálogo institucional con la Conselleria de Igualdad para seguir desarrollando las políticas sociales de atención a la ciudadanía.

Durante la defensa de su moción, la portavoz del grupo popular, Begoña Carrasco, ha lamentado que el Ayuntamiento de Castelló haya dejado de prestar desde el pasado 1 de julio estos dos programas de ayuda social "que se ofrecían desde hace 17 años, y justo ahora cuando los castellonenses viven una de las peores crisis de su historia, dejando en la estacada a mayores y personas dependientes".

"El Acord de Fadrell, que venía a rescatar personas, deja a los más vulnerables en la estacada, pues los castellonenses han dejado de ser su prioridad hace tiempo", ha indicado la 'popular', quien considera "infame" que "recorten por el eslabón más débil de la sociedad, que tenían en estos servicios dos apoyos fundamentales para seguir residiendo en sus domicilios particulares y garantizar su autonomía y bienestar personal".

Según Carrasco, en lugar de buscar soluciones, "se limitan a remitir una carta a la Conselleria de Igualdad, en la que dicen que se trata de una experiencia piloto y que solo quedan 45 personas usuarios de un programa y 69 del otro, no suponiendo un nivel representativo".

Además -ha lamentado- "indican en esa carta que los usuarios de estos programas tienen un nivel de renta adecuado y que la demanda del servicio no siempre responde a una necesidad real, así como que existen empresas del sector privado que ofrecen estos servicios o similares". "Pidan disculpas a las familias a las que han dejado en estacada y estudien volver a poner estos programas", ha añadido Carrasco, quien ha destacado que estos programas se recuperarán cuando gobierne el PP.

Por su parte, la concejala de Ciudadanos María Cielo Leirós ha recordado al equipo de gobierno que lo público es de todos. "Las políticas sociales se ejecutan y no solo se predican", han dicho.

Defensa de la propuesta de gobierno

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Patricia Puerta, ha apuntado que las mociones presentadas solo pretenden "confundir nuevamente a la población". Según ha explicado, los presupuestos de bienestar social se han incrementado desde 2015 un 89 por ciento, y ha añadido que el PP, cuando gobernaba en 2015, "ni siquiera destinó a bienestar social 8 millones de euros, frente a 17,4 que se destinarán en 2022", por lo que ha añadido que los 'populares' "no son nadie para dar lecciones".

Puerta ha recordado que los programas que se piden restituir se dirigen a la totalidad de población y que el único requisito de obligado cumplimiento es la edad. "El resto de aspectos de valoración no se tienen en cuenta para conceder o no el servicio, ya que cualquier solicitante puede acceder si hay plaza disponible", ha subrayado la concejala, quien ha recordado que estos servicios no son competencia municipal obligatoria.

"Las personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social tienen cubiertas sus necesidades a través del SAD", ha apuntado Puerta, quien ha destacado que el equipo de gobierno "no dejará a ninguna persona vulnerable de la ciudad sin cobertura social".

El portavoz de Vox, Luciano Ferrer, ha indicado que las personas dependientes que puedan pagar dejarán de ser asistidas, "por lo que estamos ante un acto moralmente dudoso y políticamente impresentable", y ha pedido al equipo de gobierno que prioricen las necesidades de los ciudadanos sobre las suyas propias. "No nos podemos creer que hayan llegado a deshumanizar de esta manera su gestión", ha añadido.

Otros asuntos

El pleno también ha aprobado el convenio singular de encomienda de gestión, a suscribir con la Generalitat, para el desarrollo de una oficina integrada en la Red de Oficinas de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana (Xarxa Xaloc).

Finalmente, se ha dado el visto bueno a la adhesión del Ayuntamiento a la Asociación de la Ruta Europea de la Cerámica (European Route of Ceramics Association).

Tenso momento

El momento más tenso del pleno de este jueves lo ha protagonizado el concejal de Ciudadanos, Vicente Vidal, después de que la edila Puerta haya pedido una cuestión de orden después del que el edil dijera que no existía un reglamento para contabilizar el tiempo. Vidal ha respondido a Puerta que si alguien le tenía que llamar al orden era la alcaldesa. "Usted aquí no pinta nada", le ha respondido a Puerta. Dirigiéndose a la mesa presidencial ha recordado que a él le dijeron ya que no pintaba nada, así que ella "tampoco", en referencia a Puerta. Seguidamente, ha sido la concejala Verónica Ruiz, quien le ha dicho a Vidal: "Y si me permite la presidenta, no me parece de recibo que usted --en referencia al concejal de Ciudadanos-, a una concejala de este Ayuntamiento, una concejala igual que usted, le siga "tú no pintas nada y cállate la boca. Es vergonzoso y pido respeto".

Seguidamente, Vidal ha comenzado a gritar y le ha recordado a Ignasi Garcia que le llamó "Milans del Bosch". Sus compañeros de partido, Esteban Ventura y Mari Cielo Leirós, le han intentado calmar al igual que ha hecho la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco.