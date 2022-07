El Ayuntamiento de Castelló continúa en su apuesta para ofrecer, cada vez más, mejor atención y servicios cuando la ciudadanía tiene que acudir a las dependencias municipales para realizar cualquier trámite. Por eso, el pasado mes de mayo puso en marcha un sistema de evaluación y satisfacción ciudadanía en las oficinas de atención integrada.

Esta, ya ha sacado los primeros resultados y de las 1.163 valoraciones registradas tanto en las dependencias del Edificio Noble, como las tenencias norte, sur, este, oeste y del Grau, el 91% han sido valoradas como excelentes. El resto, un 7.5% está satisfecha con los servicios, y solo un 1.5% ha destacado que está insatisfecha o que es mejorable.

Para el edil de Atención Ciudadana, Ignasi Garcia, “estos datos denotan que tenemos un equipo de trabajadores municipales trabajando cara el público preparado, con soluciones y que siempre intentan ayudar a todos los vecinos y vecinas de la ciudad que pasan por el Ayuntamiento a hacer un trámite”. Garcia también ha destacado que “estamos comprometidos en la mejora continua de nuestros servicios, y seguir en esta excelencia en la atención ciudadana tiene que ser clave y que la ciudadanía nos ayude a mejorar constantemente”.

Así mismo, el concejal Garcia también ha puesto de relieve que “hemos pasado de más de media hora de espera a menos de siete minutos con la implantación de la cita previa”.

Por su parte, la concejala de Innovación Digital y Recursos Humanos, Monica Barabás, ha destacado que "continuaremos mejorando la atención y la relación de la administración municipal con los vecinos y vecinas" y para ello "nos valdremos de herramientas como esta, entre otras, que nos permite estar en contacto con la ciudadanía".

El sistema de valoración con el que cuentan las oficinas municipales es un dispositivo de fácil acceso y manejo para la ciudadanía con el cual puede valorar la atención y servicio ofrecido por la administración, todo con el objetivo de seguir mejorando la calidad de la atención ciudadana.

Este consta de una pantalla con cuatro ‘caretas’ para que, después de la atención, el vecino o vecina evalúe si la cita ha sido excelente, satisfactoria, mejorable o insatisfecha, y mediante esta valoración se vinculará el trámite con la mesa que lo ha atendido.

Solo en el supuesto de que la opción marcada sea mejorable o insatisfecha, se abre otra pantalla donde el ciudadano valora si no se ha resuelto el problema, si el espacio no es el adecuado, si la atención no ha sido la correcta o si el tiempo de espera ha sido demasiado largo.