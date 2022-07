La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, junto al concejal de asuntos económicos del PP, Juan Carlos Redondo, han hecho ese lunes balance de la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del año.

“El gobierno municipal apenas invierte el 35% de un presupuesto de 233 millones de euros recaudados previamente a los castellonenses. En Castelló tenemos el gobierno más caro de la historia y a la vez el que es menos útil a sus vecinos”, denuncia la portavoz popular.

El presupuesto inicial de 2022, de 197,5 millones se vio incrementado hasta los 233,3 millones debido a varias modificaciones de crédito e incorporación de remanente. A pesar de ello, a fecha 30 de junio, apenas se ha ejecutado el 35%, es decir 82 de los 233 millones.

“El gobierno de Amparo Marco permanece ajeno a los castellonenses en la peor crisis económica de la historia reciente, con el alza más alta de los precios jamás conocida en las últimas cuatro décadas. El escaso porcentaje de ejecución del presupuesto así lo confirma.

En 2021 se dejaron sin gastar 56,2 millones, dinero que no revirtió en mejores servicios ni inversiones a los vecinos y este año vamos por el mismo camino”, lamenta Carrasco. Frente a un gobierno “agotado y dividido, que no prioriza lo que preocupa a los vecinos, porque siguen en sus líos internos, en su obsesión por dividir a la sociedad, en eliminar cruces, cambiar el nombre a las calles, recortar servicios sociales como el Menjar a casa o politizar las fiestas, el Partido Popular es la alternativa. Nosotros sí pisamos la calle”, insiste.

Y añade: “Los castellonenses no necesitan enfrentamientos de un gobierno que no deja de dar muestras de su agotamiento. Urge bajar impuestos para que a las familias les quede dinero para llenar la cesta de la compra, un 40% más cara que el año pasado. Ahora, más que nunca, necesitan un gobierno que les facilite el mantenimiento y la puesta en marcha de negocios, asegurando el empleo, un gobierno que defienda los servicios que no se prestan, como la atención sanitaria, la atención a los mayores o las infraestructuras que no llegan”.

Por su parte el concejal Popular Juan Carlos Redondo apunta: ”Si tenemos en cuenta que 1/3 del presupuesto es gasto de personal y otro tercio, gasto comprometido, se confirma que el Ayuntamiento de Castellón funciona a pesar del equipo de gobierno y gracias a los funcionarios, los técnicos y las empresas adjudicatarias, que, en muchos casos, cobran tarde y a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito (REC).

Ejecución de Inversiones

La partida se incrementó en 27 millones gracias a la eliminación de la regla de gasto, y pasó de los 23 millones iniciales hasta los 50 millones de euros, de los cuales sólo han ejecutado un 12.5%, apenas 6.2 millones. En este sentido, Redondo señala que el equipo de gobierno “basa toda su gestión en la publicidad, la propaganda y el autobombo”.

Limpieza no viaria, ni colegios, ni dependencias municipales

En esta partida, de los 311.000 euros presupuestados se ha ejecutado sólo el 21%. Pero en limpiezas especiales, tan necesaria en estos tiempos de COVID, no se ha gastado ni un euro.

Presupuestos Participativos

Todavía no se ha gastado ni un solo euro de los 377.000 euros presupuestados en este área.

Vivienda Social

De más de 1,5 millones presupuestados para la adquisición de vivienda social, no se ha ejecutado ni un solo euro. Y de los casi 500.000 euros presupuestados para rehabilitación y ayudas a la rehabilitación de viviendas (incluyendo una estéril modificación de crédito de 350.000 euros), tampoco se ha gastado un solo euro en los seis primeros meses del año.

“Desde el PP hemos solicitado varias veces el cese de la concejala del área de vivienda por su ineptitud manifiesta para desempeñar el cargo”, recuerda Redondo.

Autobombo

Esta área sí tiene movimiento. “Es una auténtica vergüenza que, mientras llevan ejecutado un ridículo 12% en inversiones, esta partida haya sobrepasado el 90%, no tardaremos en ver una nueva modificación de crédito para duplicar el gasto en anuncios, propaganda y autobombo, que es a lo que se dedica este equipo de gobierno, en lugar de a gestionar”, señala el edil Popular.

Política Social

En el área social hay, al menos, 11 partidas, de las que no se ha gastado ni un solo euro, cuando ya han pasado 6 meses del año.