Solo siete niñas optan a reina y damas de las fiestas de Castelló, la mitad que en el 2019

Solamente siete niñas de Castelló (todas madrinas infantiles) han presentado su candidatura para optar a reina y damas de la ciudad infantiles para el 2023. Las justas para que se pueda elegir entre ellas a la máxima representante festera y a sus seis acompañantes. Una cifra que supone la más baja de los últimos años y la mitad que en el 2019, que fue cuando tuvo lugar la última elección de los máximos cargos festeros y donde la cifra alcanzó las 14. Además, el hecho de que solamente sean siete podría generar un problema en el caso de que alguna de estas aspirantes no cumpliera con los requisitos y esta situación no se resolviera, ya que la corte quedaría incompleta. Por lo que se refiere al cargo de reina infantil, no habría que preocuparse porque, según ha podido saber este diario, hay varias candidatas. En cuanto a reina mayor y damas, se han presentado 13 jóvenes (14 en la edición anterior), también madrinas.

