En la noche del martes al miércoles la zona de Plana d'En Trilles, en la Marjaleria de Castelló, sufrió hasta dos incendios en puntos de vertido incontrolado, según denunció ayer el Partido Popular de la ciudad y ratificaron desde la asociación de vecinos. Unos incidentes que se repiten y que tienen «hartos» a los residentes del área afectada, como remarca el edil popular, Sergio Toledo, quien recuerda que uno de los fuegos se ha producido «en el mismo vertedero que hace unos meses denunciamos ante la pasividad del tripartito».

Para el presidente de la AAVV Plana d'En Trilles, Jorge Begues, este es «un riesgo continuo al que se ven expuestas nuestras casas» e incide en que «si no hubiera vertidos no habría incendios». Desde la asociación vecinal defienden que los medios que el Ayuntamiento está poniendo para controlar esta problemática «es evidente que no son suficientes» y si bien remarcó que «nunca vamos a cuestionar el trabajo de la policía», matizó que «si no tienen los herramientas ni las indicaciones adecuadas, poco más pueden hacer».

Para Begues, lo que sufren los residentes en la Marjaleria es «un abandono continuo» en el que estos incendios «son una circunstancia más», razón por la cual insisten en la necesidad de que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto y destinen las recursos necesarios, porque «todos sabemos que los verdaderos culpables son los que hacen los vertidos, pero es responsabilidad del Ayuntamiento tomar medidas correctoras para que el que la haga, la pague».

Si bien siempre que hay incendio hay peligro, el presidente de la asociación vecinal remarca que en esta ocasión ha estado muy cerca de dos viviendas y solo la intervención de los Bomberos municipales ha evitado que se hayan visto afectadas.