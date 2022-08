La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló lanzará en el próximo mes de septiembre una nueva y pionera convocatoria de ayudas para comunidades de propietarios de mantenimiento y reparación en edificios vulnerables que no pueden optar al Programa Barrios de rehabilitación de fondos europeos.

Se trata de inmuebles con residentes con dificultades económicas que no pueden acceder al Programa Barrios al no poder asumir los proyectos contemplados. Así, la concejalía que encabeza María Jesús Garrido presupuestará 200.000 euros, que se destinarán a la adecuación y mantenimiento de zonas comunes, instalaciones eléctricas y aislamiento de envolventes. Son edificios que necesitan mejoras en conservación, pero no tienen recursos para llevar a cabo estas actuaciones.

La previsión por parte de la concejalía del ramo a día de hoy es que se puedan beneficiar unas treinta comunidades de propietarios de la capital de la Plana.

Asimismo, cabe destacar que estas ayudas se canalizarán a través del convenio suscrito por el Ayuntamiento con el Colegio de Administradores de Fincas. La entidad colegial ofrecerá un administrador de oficio en aquellas propiedades que carecen de esta figura para facilitar la tramitación de las subvenciones y las obras pertinentes.

Otras para interiores

Asimismo, la concejalía está llevando acabo la reforma de interiores en cuarenta viviendas vulnerables con un convenio firmado con una fundación del tercer sector, que además forma a trabajadores en riesgo de exclusión para que lleven a término las obras.

No son las únicas ayudas para reformar interiores de viviendas que impulsa Castelló. De hecho, el consistorio destinará a tal fin 350.000 euros, cuadruplicando las ayudas de años anteriores.

La financiación de estas ayudas fue una de las ramas del remanente de tesorería del pasado 2021, que suma 6,5 millones de euros en el presupuesto del 2022 para llevar a cabo un total de 55 iniciativas. De hecho, solo cinco de estos proyectos superan la cuantía económica de las ayudas a vivienda: son los 619.000 euros para el mantenimiento de parques y jardines; los 600.000 para las expropiaciones con las que se activa la construcción del nuevo instituto en el Raval Universitari; los 525.000 para el suministro de energía para el alumbrado público; los 500.000 para la reforma del mercado de abastos; y los 449.882 para el servicio de transporte público.