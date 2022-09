La Fundació propietaria de la escultura del Perot se pronuncia sobre su ubicación

El gerente de la Fundació Caixa Castelló, propietaria de la escultura del Perot y los bueyes cedida por la entidad al Ayuntamiento de Castelló «para uso y disfrute de la ciudadanía», Leopoldo Monfort, se pronunció ayer en relación a la polémica suscitada sobre el traslado de la obra de piedra caliza blanca que realizó el castellonense Juan Bautista Adsuara.

El representante de la Fundació afirmó que la escultura tiene que estar en un lugar cercano a la basílica y el paseo, por lo que en el caso de que fuera trasladada unos metros de su ubicación actual --esta es la propuesta que se recoge en el proyecto de remodelación de la avenida de Lledó-- no supondría ningún problema para la propiedad de la pieza, «ya que no perdería el sentido para el que se cedió». No obstante, detalla que la ubicación del Perot no es competencia de la Fundació Caixa Castelló, sino del Ayuntamiento.

En cuanto a la orientación de la misma que la Conselleria de Cultura propone que sea mirando a la basílica en el mismo lugar donde está hoy en día, Monfort explicó que tiene que ser el consistorio, «como buen gestor del patrimonio y conocedor de las costumbres», el que decida de forma oportuna el sentido del conjunto escultórico que representa a la Santa Troballa de la Virgen del Lledó. La Fundación no ha sido consultada sobre el posible traslado y ha sido conocedora por la prensa.

La familia de Adsuara

Por su parte, también se pronunció ayer la sobrina del escultor Adsuara, Asunción Segarra, sobre el posible traslado de la pieza. Según explicó la castellonense, «el tío Juan hizo esta figura para el lugar donde está ubicada en la actualidad» y se mostró partidaria de la propuesta de la Conselleria de Cultura publicada ayer por este diario.

Finalmente, hay que recordar que un particular ha generado desde hace unos días una campaña en contra de la retirada de la talla del andén central del paseo de la avenida de Lledó a través de change.org y que ya ha logrado cerca de 600 apoyos, a día de ayer.