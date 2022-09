El Perot mirará a la basílica tras cambiarlo de ubicación en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha tomado ya una decisión sobre el cambio de ubicación y la orientación de la escultura que representa al labrador Perot de Granyana y los bueyes tras días de polémica. La obra, de piedra blanca caliza, se trasladará a unos metros de su actual emplazamiento, al otro lado de la avenida de Lledó en el parque del Auditorio y mirando hacia la basílica de la patrona.

Así lo confirmó ayer a este diario el concejal de Movilidad del Ayuntamiento capitalino, Jorge Ribes, quien explicó que ha solicitado a los técnicos municipales que analicen la viabilidad y que dispongan la obra de Juan Bautista Adsuara (creada en 1959) de cara al templo que acoge a la patrona de Castelló. Una decisión que asumiría, en parte, la recomendación de la Conselleria de Cultura que, tal y como publicó Mediterráneo, aconsejaba que la escultura mirara a la basílica recordando, de esta forma, la Santa Troballa de la Virgen del Lledó. La administración autonómica también sugería que el monumento en honor al labrador que encontró la imagen de la patrona permaneciera en su sitio actual pero no será así.

¿Por qué el cambio?

Este cambio obedece a las obras de remodelación de la avenida de Lledó que contemplan un carril bici y una amplia zona destinada al peatón en todo el trayecto, lo que ha obligado a trasladar la emblemática escultura al otro lado del vial para no que no interfiera en el paso de los viandantes. La voluntad municipal de sacar al Perot del andén central de la avenida no ha estado exenta de polémica y hasta se ha generado una campaña en contra de la misma en change.org que ya lleva recogidas casi 600 firmas entre los castellonenses.

Por otra parte, Ribes explicó que las obras de rehabilitación de la avenida de Lledó «siguen su curso», tras entrar en zona urbana, es decir, en el tramo comprendido entre la rotonda del Tombatossals y la plaza María Agustina. A este respecto, el concejal de Movilidad recordó que el acceso al colegio Consolación está totalmente garantizado en el inicio y transcurso del curso escolar que está a punto de comenzar, tanto para los vehículos que estacionen para dejar a los niños en el centro escolar como para los que acudan a pie.