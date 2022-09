Sin avances en el BIC para la gaiata de Castelló pese a solicitarlo hace dos meses

La petición de Castelló, promovida por el festero Agustín Mon, para que la gaiata sea declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC) no avanza por parte de la Conselleria de Cultura.

A pesar de que Mon presentó durante el pasado mes de julio toda la documentación junto a cerca de cincuenta apoyos entre los que se encuentran el de la propia alcaldesa, Amparo Marco, los grupos municipales, el consell rector del Patronato Municipal de Fiestas, así como las gaiatas y entidades sociales y festeras de la ciudad, la administración autonómica que dirige Raquel Tamarit todavía no ha dado un paso para dicha declaración. «El expediente no se ha iniciado al no haberse presentado de manera formal la petición ante la Conselleria», declararon ayer fuentes oficiales de Cultura a este periódico.

Una afirmación que contrasta sobremanera con el hecho de que el propio Mon registrara toda esta documentación vía telemática el 4 de julio. Y lo hizo a las 10.02 y a las 10.16 horas debido al elevado peso de todos los papeles que conformaban el amplio y trabajado expediente. Ahora la Cultura dice que estos documentos no han sido presentados. Pese a estas discrepancias actuales, desde la Conselleria, a través de un técnico en Etnologia del Servei de Patrimoni Cultural de la Dirección General de Cultura del Patrimonio se asesoró Mon a principios de junio estando ambos en contacto para que no hubiera ningún fallo en este proceso con el fin de que la declaración BIC para la gaiata llegara en el menor tiempo posible.

¿Prosperará?

Por el momento, Mon no ha recibido ninguna respuesta pero según ha podido saber el pionero de esta petición, la comisión que debe debatir sobre esta pretendida declaración se reunirá en los próximos meses.

Afirma, tal y como le han comentado, que, al tratarse de una iniciativa particular «sin ningún apoyo del Ayuntamiento no tiene muchos visos de prosperar». Otra afirmación que también parece incongruente debido a los numeroso soportes municipales que ha acreditado Agustín Mon, incluida la alcaldesa, que apoyan y están de acuerdo con esta reivindicación desde el primer momento.