El grupo Rosario de Castelló --no confundir con el grupo Roser-- no celebrará este año sus tradicionales cinco bous embolats. Este barrio de la capital de unos 250 vecinos está a punto de dar el pistoletazo de salida a las fiestas en honor a la Virgen del Rosario, en las que desde hace más de 60 años los actos taurinos son los grandes protagonistas de los festejos. No obstante, este 2022 será diferente, ya que la imposibilidad de encontrar un seguro ilimitado que cubra esta modalidad de bous al carrer ha obligado a la asociación de vecinos y a la comisión de fiestas, las organizadoras del programa, a cancelarlos.

José Vicente Álvarez, presidente de la asociación vecinal, explica que les ha sido imposible encontrar una compañía que ofrezca un seguro con una cobertura ilimitada y solo contratan pólizas por un máximo de 24.000 euros. «Nuestro grupo lleva muchísimos años organizando bous y jamás ha pasado nada, pero obviamente no podemos asumir ninguna responsabilidad», explica Álvarez. Los seis municipios de Castellón que han perdido el seguro del 'bou al carrer' Tras varios días de negociaciones con las compañías del sector, finalmente los organizadores de los festejos han conseguido un seguro con cobertura ilimitada pero solo para los toros diurnos. «Los bous embolats no entran, por lo que hemos decidido suspenderlos», añade el presidente del grupo Rosario, un barrio situado muy cerca de la carretera de l'Alcora. Un barrio muy taurino Así, en las calles del grupo Rosario habrá vaquillas los días 1, 8 y 9 de octubre pero no se celebrarán los cinco bous embolats que tradicionalmente se sueltan en los festejos en honor a la Virgen del Rosario. «Claro que nos saben mal. Este es un barrio muy taurino y la decisión que hemos tomado no nos gusta nada, pero no queremos ni podemos asumir esa responsabilidad que no cubre el seguro», añade. La decisión del grupo Roser de Castelló de suspender los bous embolats ya ha sido valorada por Vox, que se ha solidarizado con los vecinos. «Una manera de defenestrar los festejos taurinos es poner una serie de trabas económicas inasumibles para los organizadores sin la existencia de ayudas para sufragarlas», reflexiona Luciano Ferrer, concejal de esta formación en el ayuntamiento. El barrio Rosario no es el único grupo o municipio de la Comunitat que en los últimos días ha tenido que suspender los embolats por los requisitos del seguro. En la localidad valenciana de Puçol, por ejemplo, el ayuntamiento también ha optado por cancelar esta modalidad de festejos taurinos por el mismo motivo y, al igual que en el grupo Rosario mantiene los toros vespertinos.