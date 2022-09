“Marco globalista”. Esta es la absurda y surrealista reivindicación que alguien ha querido plasmar en una obra de arte urbano como la que ilustra el restaurante asiático Izakaya de Castelló. Una más, según confirma el propietario del establecimiento, Sergio Ortega, que lamenta que ya son “tres actos vandálicos en menos de tres meses. Al principio le pintaron bigote a la geisha, después una especie de anticristo en la frente y ahora esto”.

Ortega pide “mayor presencia policial en el centro de Castelló” para que episodios como este no se repitan tan a menudo, al tiempo que solicita que las cámaras encargadas de velar para que vehículos no entren en la zona “sirvan para algo más que para poner multas. Si revisan las imágenes pronto darán con el que lo hizo”.

Asegura el dueño de Izakaya que no tiene pensado poner denuncia “porque un agente ya me dijo que no iba a servir de nada y ante la impunidad no pierdo el tiempo. Da rabia porque intentamos dar un poco de color al centro de Castelló con obras de arte como esta, pero no se protege nada. Ahora me apetece coger un rodillo con pintura blanca, borrarla y que hagan lo que quieran”, lamenta Sergio, que confirma que más allá del acto vandálico “el mural representa un negocio en el que trabajamos gente y queremos dar una imagen cuidada. No se respeta nada”.

Sobre la reivindicación en cuestión, Sergio Ortega pide que “si quieres protestar contra algo o contra alguien no hay que joder al pequeño empresario porque reparar la cara de la fachada ya me supone 500 euros y no es justo”.