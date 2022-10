Vicente Vidal, hasta ahora portavoz de Ciudadanos en Castelló, ha confirmado este miércoles su intención de no optar a encabezar la candidatura de la formación naranja a la alcaldía de la ciudad para las elecciones municipales del 2023.

Así lo ha trasladado Vidal al partido, materializando así la intención que adelantó este martes Mediterráneo. La decisión ha sido del propio portavoz naranja y coincide con su jubilación, ya que Vidal cumplirá 65 años dos días antes de los comicios de mayo.

Las dudas

No es el único que podría no repetir al frente de algún partido en la capital de la Plana. Es el caso de Fernando Navarro, actual portavoz de Podem, pues todo hace prever que no optará al revalidar el puesto ya que, según ha podido saber este diario, se encuentra desencantado con las políticas del Acord de Fadrell, tal y como se pudo comprobar en su discurso del pasado pleno. Las primarias de Podem empiezan el lunes y Navarro podría no optar a ellas.

Luciano Ferrer, de Vox, tendría también los días contados. Pese a que él quiere optar a ser número 1, su partido apuesta por otro perfil y suenan nombres como los de Arantxa Miralles, Paco Álvarez, Pedro Sancho, José Luis Caballero o Tono Ortolá.