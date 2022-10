La gaiata 2 Fadrell ha nombrado a Laura Traver Sanchis, de 20 años, madrina de este sector para las fiestas de la Magdalena del 2023. La joven estudia el Grado de Diseño Gráfico en la Escola d’Art i Superior de Disseny (EASD) de Castelló y está encantada de representar a esta emblemática gaiata de la que también ha sido dama y madrina de honor.

Disfruta a tope de la semana de las fiestas fundacionales pero también del resto de eventos programados durante todo el ciclo festero. «Todos los actos de las fiestas de la Magdalena me gustan mucho, desde que empieza el año festero con las presentaciones de las gaiatas hasta San Cristóbal, porque creo que todos hacen que nos preparemos para nuestra semana grande», afirma la joven. Sin embargo, si Laura Traver tuviera que elegir entre la amplia programación, se inclina por la Ofrenda a la Virgen del Lledó «ya que siempre he participado en ella desde que nací con la colla a la que pertenecía». «Es un acto que me emociona y significa mucho para mí», explica la madrina de Fadrell para el 2023.

Laura Traver está muy apoyada por su familia en este camino que ha iniciado junto a la comisión de la gaiata 2. Su madre, Mónica Sanchis Alonso, está muy implicada junto a ella porque desde que le dijo que quería formar parte de la gaiata siempre ha estado a su lado. Su progenitora es una defensora nata de las fiestas y siempre ha estado vinculada a ellas. De hecho, de pequeña pertenecía a la gaiata 1 Brancal de la Ciutat en la que salió de dama infantil y luego, de mayor, vivió las fiestas desde su colla. El padre de la simpática madrina es José Luis Traver Peralta, quien, de joven, formó parte de Farola-Ravalet pese a que este año ya es de la 2, y su hermano, Alberto Traver participó en el Pregó infantil con el colegio. Sin duda, Laura pertenece a una familia muy arrelada a les nostres tradicions pairals.

«Un privilegio"

"Ser madrina de mi gaiata es un sueño que por fin se ha podido cumplir y es un privilegio poder representar a todo el sector», afirma la joven, quien reconoce que aunque no haya formado parte de pequeña de una gaiata siempre ha querido ser castellonera. «Me hace mucha ilusión poder vivir este año con mi gran familia de la gaiata 2 Fadrell», finaliza.

Laura Traver espera con ilusión el acto de su presentación que tendrá lugar este sábado y que con Judith y Manolo, además de con el resto de la comisión, seguro que será inolvidable y que grabará con letras de oro en su corazón. Ya todo está preparado para que la gaiata 2, que tiene su epicentro en la plaza Fadrell, entre por la puerta grande de este ciclo festero que para las máximas protagonistas comenzó con su nombramiento oficial.

Madrina infantil

Judith Subero Feliu, la madrina infantil de la gaiata 2 Fadrell, nació un 9 de diciembre del 2011 en el seno de una familia castellonera de soca y con una amplia tradición festera que vive la semana grande con intensidad y emoción. Estudiante de 6º de Primaria en el colegio de Carmelitas de Castelló, ha cumplido su sueño de ostentar este cargo a sus 10 años de edad.

Pertenece, junto a su familia, a la gaiata 2 desde el 2017. Fue entonces cuando Judith Subero fue dama de honor infantil (hasta el 2019). En 2020, 2021 y 2022 ha sido madrina de honor infantil y ya este año ha llegado a lo más alto, a ser madrina infantil.

Y es que a esta simpática niña, le viene de familia su amor por la gaiata y las fiestas. Su padre, Saúl Subero Sáenz, es el secretario del sector desde el 2017; su madre, Araceli Feliu Gil, fue dama infantil de la gaiata 16 Rafalafena en 1988; dona de companya de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta en 1998, dama de honor de Crèmor en 1999 y reina de las fiestas de l’Alcora en el año 2000. Por su parte, su hermano, Diego Subero Feliu, de 8 años, es acompañante infantil desde 2018. Una familia muy festera a más no poder.

«Es un gran honor para mí representar a todos los niños del sector. Desde bien pequeñita quería ser madrina infantil de mi gaiata, y por fin se cumple mi sueño. Toda mi familia estamos muy felices e ilusionados», explica Judith.

En cuanto a sus actos preferidos, afirma que es difícil elegir sólo uno, «pero, en todo caso, serían el Pregó Infantil y el Coso Multicolor porque todos los niños nos divertimos mucho en estos actos». La Romeria es otro de los actos que espera con mucha ilusión, así como la Ofrenda, que «es muy importante para mí».

Este año, y como madrina infantil, Judith Subero Feliu confía en pasárselo «muy bien y disfrutar de todos los actos junto a toda mi comisión, mis amigos, mi familia y por supuesto junto a Laura y Manolo». Se lleva muy bien con todos los niños de la comisión y «somos una gran familia porque muchos entramos juntos en 2017 y se han ido uniendo más amigos». «Jugamos en el cau todos los viernes en las cenas, bailamos y nos reímos los sábados en el Palau. Lo pasamos genial juntos», destaca. También explica que durante su madrinazgo lucirá el aderezo de castellonera de su madre. Finalmente, quiere tener palabras para invitar a todos los niños y niñas del sector a que disfruten de «las fiestas, a que participen en nuestros actos y que vengan a bailar a nuestra carpa con las orquestas… será muy divertido», concluye.

Presidente de la gaiata 2

Manolo López Safont es un veterano del mundo gaiatero y de las tradiciones de Castelló. Es presidente de Fadrell desde hace diez años y ha estado vinculado a las festes de carrer donde fue clavario de la emblemáticas festividades de Sant Roc del Raval, así como clario de la Cofradía de la Sangre durante cinco años de la rama de los Industriales y de los primeros castellonenses que formaron parte de la Asociación de Barreros de la Virgen del Lledó, entidad a la que pertenece casi desde que nació.

Manolo López, castellonero de soca, es delegado de una empresa de seguridad y servicios auxiliares de Castellón, Tarragona y Teruel y afirma que las fiestas han ido evolucionando poco a poco «pero aún sería necesario que lo hicieran más». «A partir del congreso magdalenero, todo el mundo de la fiesta «se unió más que nunca y expresamos lo que nos gustaría y lo que queríamos para las fiestas», prosigue Manolo López. Sin embargo, de momento «se han conseguido pocos objetivos y se tendrá que seguir trabajando en ese sentido y dejar que sean los festeros los que digan hacia dónde se tiene que ir porque cuando no se avanza en esa línea, las cosas se complican». «La gente de la fiesta queremos hacer fiesta para todo el mundo, para la ciudad, para la gente que viene de fuera, etc...», prosigue el máximo responsable de la gaiata 2 Fadrell, que este sábado vivirá su presentación en el Palau de la Festa.

Gran conocedor de las fiestas fundacionales de Castelló y la tradición de la capital, Manolo López cree que es vital, fundamental y muy importante «conseguir que la gaiata sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Conselleria de Cultura». Una petición que ha promovido el festero Agustín Mon. «La gaiata es un monumento especial, único y que nos distingue», recalca el presidente de la gaiata 2, por lo que apuesta por «potenciarla al 100% y hacerlo llegar a toda España así como también a nivel internacional. Hay que recordar que las fiestas de la Magdalena han sido declaradas de Interés Turístico Internacional.