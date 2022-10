El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, visita este sábado, por primera vez, Castellón con el propósito de conocer la ciudad. A las 11:30h será recibido junto al presidente del PPCV, Carlos Mazón, en la plaza Santa Clara por la presidenta del PP Local, Begoña Carrasco y la presidenta del PPCS, Marta Barrachina.

La visita dará comienzo en el Mercado Central para, a continuación, recorrer las calles del centro de la ciudad saludando a los comerciantes. Martínez Almeida tendrá la oportunidad de conocer las Tascas, zona tradicional y emblemática de la capital para acabar degustando una paella popular en el complejo deportivo Impala, en el Grao, junto militantes, simpatizantes y representantes de la sociedad civil.

Carrasco: “El modelo de libertad de Madrid es el que queremos en Castellón, con bajada de impuestos, menos trabas burocráticas y ayudas al comercio y a la hostelería para relanzar la economía local y reforzar la capitalidad”.

Pymes y autónomos

En este sentido, Carrasco añade: “Nuestro centro se muere, con cada vez más comercios cerrados y políticas municipales que, lejos de ayudar a las pymes y autónomos acabarán asfixiándoles. Decimos sí a una ciudad sostenible, pero no con el sistema sancionador de las cámaras, meramente recaudatorio, que ahuyenta a los clientes y un ‘Castellón Central’ al estilo de ‘Madrid Central’ que va a ser la puntilla a los establecimientos comerciales. Son 745.000m2 de casco urbano cerrados a los vehículos. En Madrid no se ha podido evitar pero en Castellón todavía se está a tiempo, queremos avanzar de la mano de los comerciantes, asegurar la continuidad de los negocios y del empleo”.

La política de bajada de impuestos, que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid, es la que pretende implantar en la ciudad de Castellón Begoña Carrasco si los castellonenses le dan la confianza para gobernar en mayo de 2023. “Es posible aliviar la carga fiscal a las familias y estamos dispuestos a hacerlo, con un ahorro de 10,1 millones de euros en impuestos a los castellonenses”.

Por último, la presidenta del PP Local, Begoña Carrasco, destaca la implicación del Ayuntamiento de Madrid en la lucha contra la okupación ilegal de viviendas, “que también estamos sufriendo en Castellón”. Y recuerda que “las mafias organizadas tienen atemorizados a los vecinos de distintas zonas, como el PAU Lledó, el Raval Universitari, calle Marqués de Salamanca y tantas otras. La oficina antiokupación que tiene implantada el alcalde Martínez-Almeida es otra de las medidas a copiar del modelo del Ayuntamiento de Madrid”, concluye.

Respuesta del grupo municipal del PSOE

La portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Puerta, insta a Carrasco a preguntar al alcalde de Madrid sobre su frustrada promesa electoral de eliminar ‘Madrid Central’ para “que deje de mentir y engañar al comercio local”

Puerta, se ha referido este viernes a la visita programada para este sábado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, convocada, tal y como han anunciado, para respaldar a la portavoz popular en la ciudad, Begoña Carrasco. “Carrasco tiene que buscar fuera los apoyos que no tiene en su ciudad y, además, pretende calcar las políticas de Madrid porque no tiene proyecto propio para Castello. Le recordamos que esta ciudad no necesita que desde Madrid vengan a dictarnos lo que tenemos que hacer aquí”, ha manifestado.

“Pocas lecciones puede dar a un gobierno que resuelve los problemas de la ciudadanía, que ayuda al comercio y a las pequeñas empresas, y que lo está haciendo al mismo tiempo que ha saneado las cuentas municipales, ha aumentado la inversión, ha aplicado medidas fiscales justas y que ha propiciado una reducción récord del desempleo en la ciudad”, ha recalcado Puerta.

Por ello, la portavoz socialista ha recomendado a Carrasco que aproveche esta visita para preguntar a Almeida sobre su frustrada promesa electoral de eliminar ‘Madrid Central’ que ella misma repite en Castelló, mintiendo y engañando conscientemente a los y las comerciantes locales y a la ciudadanía en general”, ha manifestado Puerta.

La portavoz socialista ha recordado que el ahora alcalde popular prometió en campaña electoral eliminar ‘Madrid Central’, el proyecto de Zona de Bajas Emisiones del centro de la capital y que “una vez en el gobierno esa promesa le duró un par de meses y ha acabado calcando el proyecto que denostó estando en la oposición”. “Es un ejemplo de la irresponsabilidad y demagogia que practica Carrasco y el PP de Castelló que critica medidas como la implantación de una Zona de Bajas Emisiones u otras de pacificación del tráfico cuando su mismo partido lo aplica en otras ciudades”, ha afirmado.

Puerta también se ha referido a la anunciada ‘agenda’ de Almeida en la ciudad, una “visita exprés para comer paella” y mantener encuentros con el comercio local. En este sentido, la portavoz socialista ha afeado a Carrasco “la poca o nula preocupación que tenían por el sector cuando gobernaban”. Así, ha recordado que entre 2008 y 2011, en los peores años de la crisis económica, el PP “apenas destinó 361.000 euros al comercio local”. “Este gobierno municipal ha impulsado ayudas de 6,5 millones al comercio local y pequeñas empresas y/o personas autónomas en los últimos dos años, además de impulsar medidas pioneras como los bonos de comercio, que también pondremos en marcha para establecimientos de la avenida Lidón para paliar las molestias por las obras, algo que el PP tampoco hizo cuando ejecutó las obras del TRAM”, ha recordado.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista se ha referido también al anunciado recorte de impuestos por 10,6 millones. “Seguimos esperando a que Begoña Carrasco explique cómo piensa ingresar casi once millones menos sin recortar en servicios, venden soluciones caducas que se han demostrado ineficaces e injustas, recordemos cómo en épocas de crisis recortaron en servicios como la teleasistencia y hasta cerraron el centro La Pineda”, ha afirmado.

Por contra, “este gobierno municipal ha realizado hasta tres rebajas del IBI, otras tantas del ICIO y ha aplicado exenciones fiscales para paliar los efectos económicos de la pandemia en sectores como el comercio y la hostelería”. “Unas medidas que hemos aplicado en momentos complicados para las familias y los negocios y que hemos hecho posible gracias, entre otras cosas, a la captación de 47,2 millones de euros de Europa que nos permiten seguir invirtiendo en la ciudad sin subir impuestos y sin recortar en servicios a la ciudadanía”, ha enfatizado.