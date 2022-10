Solamente las cámaras de vigilancia de acceso al centro de Castelló han multado a 242 conductores al día desde el 10 de enero de este año, sumando todas ellas un total de 65.479, a razón de 80 euros la sanción. Se trata de un sistema que el consistorio puso en marcha a principios de año, tras un periodo de prueba de dos meses donde no multaba aunque sí remitía una alerta al infractor, con el fin de evitar el paso de vehículos por el centro en gran medida y disminuir el CO2, tal y como obliga la Unión Europea. En la actualidad, a la almendra marcada por la limitación solamente pueden acceder los vehículos autorizados.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, denunció ayer este balance desde enero que cuando entraron en funcionamiento tras la suspensión temporal a la que se vio forzado el gobierno municipal por la presión de los comerciantes. "Estos siguen rechazando esta medida recaudatoria que sustituye a los antiguos bolardos retráctiles que cumplían la misma función que las cámaras, pero sin multar. El comercio de Castellón sigue recogiendo firmas contra las cámaras que inundarán el ‘Castellón Central’, 745.000 metros cuadrados de casco urbano cerrado a los vehículos", ha afirmado este lunes Carrasco.

“Las cámaras, que generan rechazo social, multando a razón de 80 euros, ahuyentando a clientes, contribuyendo a la decadencia del corazón de la ciudad, con un comercio y hostelería que pide auxilio por la crisis de la inflación son un palo en la rueda más en el peor momento. De enero a octubre han sido 65.479 multas, lo que viene a ser una media de 6.548 multas al mes, más de 200 al día aproximadamente en ese intervalo de tiempo”, apunta Carrasco.

En este sentido, la portavoz Popular añade: “Consideramos que es un número muy elevado de multas que está consiguiendo que la gente no venga, muchos vecinos de la provincia que antes venían en fin de semana a Castellón a comprar hoy no se lo plantean por las dificultades que encuentran para acceder sin ser multados. Y mientras esto pasa, el gobierno de Amparo Marco no muestra ningún tipo de sensibilidad, ni con el tejido comercial, ni con las familias castellonenses. Nuestra postura es clara, hay sistemas alternativos para controlar el acceso de vehículos al centro, como los bolardos pero sin multar, por eso cuando gobernemos nos comprometemos a apagar las cámaras definitivamente”.

Carrasco lamenta que el equipo de gobierno siga dando pasos para restringir, cada vez más, el acceso a los vehículos, mediante la implantación de nuevas cámaras sancionadoras en el ‘Castellón Central’ que va a perimetrar 745.000 metros cuadrados más de casco urbano “dejando absolutamente aislado el centro”. “La seguridad vial es la excusa para seguir engordando las arcas municipales sin que luego el dinero revierta en forma de mejores servicios públicos ni inversiones. Decinos sí a un centro sostenible pero de la mano de los comerciantes, no de espaldas a los vecinos”.

“La situación inflacionista, con todo más caro, exige políticas que ayuden a los ciudadanos a llegar a fin de mes y no que sigan friéndoles a multas, por ejemplo aliviando la presión fiscal, ahorrándoles 10 millones de euros en impuestos municipales, tal y como proponemos desde el PP, con el Plan de rebaja fiscal para 2023 demostrando que es posible. Sin embargo, no solo lo rechazan, sino que activan otro sistema recaudatorio más, con los radares, para seguir friendo a multas a los castellonenses, confundiendo seguridad vial con recaudación”, concluye.