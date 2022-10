Dentro de la categoría de invitados poco deseados a una vivienda particular, las ratas se encontrarán a buen seguro entre las primeras posiciones. Pues en la zona de la Avenida Alcora de Castelló se han acostumbrado mal que les pese a la presencia diaria de estos molestos roedores en sus domicilios.

En este periódico hemos recibido imágenes de varios vecinos muy molestos con esta plaga. “Estamos indignados. En el barrio no se habla de otra cosa y ya hemos presentado varios escritos al Ayuntamiento. La semana pasada volví a ir, pero seguimos igual”, lamenta una vecina, que ha facilitado incluso un vídeo con los obstáculos que coloca en su balcón para evitar que las ratas entren en su casa: “Lo probamos todo y no sirve nada. Ponemos obstáculos, venenos, trampas, y nada. Yo no puedo ya ni tender en el balcón, pero es que somos muchos los que lo sufrimos”.

Pese a que afirman estas fuentes que “todos los vecinos sufren el problema”, parece que el centro neurálgico de la plaga se encuentra en un descampado próximo a la parroquia San José Obrero, a la tenencia de alcaldía Maset Blau, el colegio Jaime I y la estación de tren: “En la zona hay solares sin limpiar y okupas. La suciedad que se genera creemos que es lo que hace que proliferen de esta forma, porque aunque alguna vez hemos visto alguna, lo de ahora no es normal”.

Afirma una vecina que el propio párroco de la iglesia está sufriendo por la plaga de roedores: “Se meten en la cocina de la iglesia, se comen los cables de la nevera y las tuberías del lavavajillas. El cura nos dijo que hasta los alambres de las mosquiteras se comen para entrar por las ventanas y en el colegio están igual”.

Piden los vecinos “que se ataje pronto el problema por imagen e higiene” porque están “acobardados. Se meten por cualquier lado y es un asco. Hasta mi madre tuvo que ir a casa de unos vecinos para matarles una rata en la cocina. Así no podemos seguir”, concluye una de las vecinas que se ha dirigido a este periódico en un vídeo que podemos ver en este mismo artículo.

Ratas muertas en el Sensal

Por su parte, vecinos del barrio Sensal afirman que desde el consistorio se ha procedido a tratar la problemática de las ratas en la zona, pero que el efecto del veneno en los animales está provocando que estos roedores aparezcan moribundos en varios puntos, “con el peligro para la salud pública que esto supone”.

Son varios los lectores que nos han hecho llegar imágenes de ratas muertas o moribundas por la zona como se aprecia en las fotografías superiores o en el vídeo que podemos reproducir a continuación grabado en el mismo parque Geólogo José Royo de Castelló: